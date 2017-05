Philipp von Breitenbach (Sales Specialist) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A. In der vergangenen Woche gab es einen kleinen Rücksetzer im DAX. "Wir hatten mal zwei Tage am Stück fallende Kurse. Das hatten wir so schon lange nicht mehr." Als Begründung wird Donald Trump und sein mögliches Amtsenthebungsverfahren genannt. Die Käufer kamen aber wieder zurück. Wie wird es weitergehen? Diese Woche bringt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...