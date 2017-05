Berlin (ots) -



Berliner oder Pfannkuchen, Semmel oder Schrippe, Brathühnchen oder Broiler? Wenn es ums Essen geht, spalten sich die deutschen Gemüter. Nicht nur bei der Namensgebung, auch bei den kulinarischen Vorlieben gibt es große Unterschiede innerhalb der Bundesrepublik. Die Lifestyle-Plattform Groupon hat sich der Frage nach den speziellen Essensvorlieben der deutschen Großstädter mit der Auswertung ihrer aktuell meist verkauften Deals gewidmet und die Ergebnisse in einer aufschlussreichen Infografik zusammengefasst.



Bei vielen Großstädtern gehört das Essengehen außerhalb der eigenen vier Wände zum täglichen Lifestyle. Vor allem ein Frühstück außer Haus ist besonders beliebt, wie eine Analyse* der meist verkauften Restaurant-Deals auf Groupon.de ergab. Internationaler wird es auf Platz zwei mit Burgern und Platz drei mit japanischem Sushi. Erst auf dem vierten Platz befindet sich die deutsche Küche mit Schnitzel und Co. Den fünften Platz der Coupon-Verkäufe belegt mit Pasta und Pizza die italienische Küche.



Von wegen Spätaufsteher - wenn es ums Brunchen geht, sind die Berliner wahre Frühstücksmeister. Den Großteil der verkauften Essens-Deals lösen die Berliner am liebsten für Spiegelei mit Speck, Müsli und Orangensaft ein. Auch in Köln, dem Ruhrgebiet und München gehört ein leckeres Frühstücksbuffet zu den bevorzugten Essensoptionen. Besonders im Westen Deutschlands beweist man dabei mit einer großen Nachfrage nach Waffeln und Pancakes einen süßen Zahn.



Aufgrund der geringen Entfernung zum Meer ist es fast kein Wunder, dass die Hamburger außer Haus am liebsten Fisch essen. Anstatt des klassischen Fischbrötchens bevorzugt der Großteil der Hamburger jedoch die japanische Rohfischzubereitung beim Sushi. Auch abseits der Küste erfreuen sich Maki-Röllchen und Seetangblätter vor allem in Frankfurt und Düsseldorf großer Beliebtheit.



In Stuttgart und Dresden darf es ruhig ein bisschen rustikaler auf den Tischen werden: Deutsche Speisen wie Schnitzel und Co. gehören in beiden Metropolen zu den Topsellern.



Abseits der Restaurant-Klassiker zeigen einige Städte auch ein großes Interesse an ausgefallenen Gastronomieangeboten: So liegt mongolisches Essen im Ruhrgebiet auf Platz 5 der meist gekauften Restaurant-Deals. Die Stuttgarter interessieren sich vor allem auch für die richtige Getränkebegleitung zum Essen - dort stehen Wine-Tastings in den Top 5 der Deals aus der Rubrik Essen & Trinken.



Auswertung aller auf Groupon.de verkauften Deals in der Kategorie Essen & Trinken im Zeitraum von Oktober 2016 bis April 2017.



