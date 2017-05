München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Neuer Kinostarttermin für DAS PUBERTIER: Die Bestsellerverfilmung nach Jan Weilers gleichnamigem, herrlich pointiertem Roman über Leben und Leiden pubertierender Teenager und ihrer Erziehungsverpflichteten wird bereits in diesem Sommer für Lacher in den Kinosälen sorgen. Die Komödie, unter der Regie von Leander Haußmann und mit Jan Josef Liefers, Heike Makatsch, Detlev Buck, Monika Gruber und Justus von Dohnányi hochkarätig besetzt, startet am 6. Juli in den Kinos. Newcomerin Harriet Herbig-Matten gibt dabei ihr Debüt auf der großen Leinwand und überzeugt als bockiges, aber liebenswertes "Pubertier".



Ebenfalls neue Starttermine erhalten das Gangsterdrama NUR GOTT KANN MICH RICHTEN (Kinostart am 25. Januar 2018) von Regisseur und Drehbuchautor Özgür Yildirim (u.a. mit Moritz Bleibtreu, Edin Hasanovic, Birgit Minichmayr), GORILLAS (Kinostart am 8. März 2018), unter der Regie von Detlev Buck mit Samuel Schneider, Jannis Niewöhner und Ella Rumpf in den Hauptrollen, sowie Bülent Ceylans Kinodebüt VERPISS DICH, SCHNEEWITTCHEN! (Kinostart am 29. März 2018).



OTS: Constantin Film newsroom: http://www.presseportal.de/nr/12946 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_12946.rss2



Für Rückfragen: Constantin Film Filmpresse Tel. +49 (89) 44 44 60 100 E-Mail: filmpresse@constantin-film.de