Original-Research: MS Industrie AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu MS Industrie AG Unternehmen: MS Industrie AG ISIN: DE0005855183 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 22.05.2017 Kursziel: 3,60 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck Q1 fällt erwartungsgemäß schwach aus - Visibilität für Marktbelebung in den USA nimmt zu MS Industrie hat heute die Zahlen für Q1 2017 vorgelegt, die erwartungsgemäß noch von der Schwächephase des US-Truckmarkts geprägt waren. [Tabelle] Rückläufiger Umsatz: Der Umsatz lag mit 58,5 Mio. Euro rund 6% unter Vorjahr und auf Höhe unserer Erwartung. Der Rückgang ist vor allem der LKW-Produktionsdrosselung in den USA geschuldet. Hier sanken die Erlöse um ca. 35% auf 16,0 Mio. Euro (Vj.: 24,5 Mio. Euro). Der Einbruch im Geschäftsbereich Powertrain Diesel (-16%) konnte jedoch z.T. durch Zuwächse im Teilsegment Powertrain Elektro (+7%) kompensiert werden. Auch das Segment Ultrasonic erzielte gegenüber dem absatzschwachen Vorjahreswert ein deutliches Umsatzplus von 37%. Insgesamt sieht MS Industrie die Topline-Entwicklung nach Q1 leicht über den bewusst niedrig angesetzten Planwerten. Ergebnisrückgang: Die Betriebsleistung i.H.v. 59,0 Mio. Euro lag knapp 11% unter dem durch Bestandsaufbauten (3,7 Mio. Euro) positiv beeinflussten Vorjahresniveau. Das EBITDA blieb mit 3,7 Mio. Euro knapp hinter unserer Prognose zurück. Höher als erwartete Abschreibungen führten hingegen zu einem deutlicheren Rückgang des EBIT auf 0,4 Mio. Euro. Ergebnisbeeinflussende Sondereffekte lagen dabei nicht mehr vor. Im Finanzergebnis (-0,4 Mio. Euro vs. -0,9 Mio. Euro im Vj.) zeigte sich hingegen der Einspareffekt aus der Anleihe-Rückzahlung Mitte 2016. Jahresziele bestätigt, Trendumkehr zeichnet sich ab: Für 2017 rechnet der Vorstand unverändert mit einem leicht steigenden Umsatz i.H.v. rund 240 Mio. Euro bei einem deutlich verbesserten EBIT und einem Konzernergebnis auf Vorjahresniveau. Auch wir sind nach wie vor zuversichtlich, dass MS Industrie den Umsatz- und Ergebnisrückstand im Jahresverlauf durch zunehmenden Rückenwind im US-Geschäft ins Positive umkehren kann. Laut FTR hat sich die Belebung der Truck-Bestellungen (Class 8) in den USA im April beschleunigt (+5% mom, +77% yoy). So lag auch der Auftragsbestand bei MS Industrie per Ende April mit insgesamt rund 129 Mio. Euro im Segment Powertrain ca. 10% und im Segment Ultrasonic rund 2% über Vorjahr. Fazit: Die Q1-Zahlen sind wenig überraschend durch das zu Jahresbeginn noch schwache Marktumfeld in den USA geprägt, für das sich eine spürbare Erholung abzeichnet. Positiven Newsflow im Jahresverlauf könnte darüber hinaus eine von uns erwartete Verlängerung des laufenden Ventiltrieb-Liefervertrages für den Daimler-Weltmotor bringen. Vor diesem Hintergrund bestätigen wir unsere Prognosen und die Kaufempfehlung mit unverändertem Kursziel. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG zählt zu den größten unabhängigen Research-Häusern in Deutschland. Zum Coverage-Universum des Hamburger Unternehmens gehören eine Vielzahl von Small- und MidCaps aus unterschiedlichsten Sektoren. Montega unterhält umfangreiche Kontakte zu institutionellen Investoren, Vermögensverwaltern und Family Offices mit dem Fokus 'Deutsche Nebenwerte' und zeichnet sich durch eine aktive Pressearbeit aus. Die Veröffentlichungen der Analysten werden regelmäßig von der Fach- und Wirtschaftspresse zitiert. Neben der Erstellung von Research-Publikationen gehört die Organisation von Roadshows, Fieldtrips und Sektorkonferenzen zum Leistungsspektrum der Montega AG. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15219.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de

