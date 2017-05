Basel (awp) - Wer Biozide beim Lifesciencekonzern Lonza bezieht, müss künftig tiefer in die Tasche greifen. Die Basler kündigen am Montag für sämtliche weltweit vertriebenen Biozid-Produktlinien einen Preisaufschlag von bis zu 10%. Als Grund dafür werden in einer Mitteilung anhaltend steigende Betriebs-, Fertigungs- und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...