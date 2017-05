Nach der Kursparty gab es letzte Woche doch einen überraschenden Dämpfer am deutschen Aktienmarkt. Müssen wir uns in den nächsten Monaten auf weitere Kursrücksetzer einstellen oder ist der Bullenmarkt noch intakt? Was spricht für eine Fortsetzung der Party? Über die Aussichten für DAX & Co spricht Börse Stuttgart TV mit dem Finanzexperten Jochen Stanzl auf dem Börsentag in Wien.