Die Verantwortlichkeit der Netzsicherheit obliegt mit steigender Anzahl regenerativer Erzeugungsanlagen (EZA) nicht mehr nur den übergeordnet operierenden Übertragungsnetzbetreibern (ÜNB), sondern in zunehmenden Maße den Verteilnetzbetreibern (VNB), in deren Nieder- und Mittelspannungsnetze die oftmals dezentral situierten EZA ihre elektrische Energie einspeisen. Der Anschluss von dezentralen EZA der Größenordnung von mehreren MW Erzeugungsleistung an das Mittelspannungsnetz kann Schwankungen, wie auch ein Defizit des Blindleistungsverhaltens am Netzanschlusspunkt (NAP) hervorrufen. Dies stellt die verantwortlichen Betreiber vereinzelt vor Probleme, welche zum Zeitpunkt der Bauphase nicht mit »eingerechnet« worden waren.

Aktuell erhalten zunehmend mehr Besitzer von PV-Freiflächen-Anlagen von den verantwortlichen VNB die Aufforderung zur Einreichung eines Anlagenzertifikats für ihre an das Mittelspannungsnetz gekoppelte Erzeugungsanlage. Dem Autor sind mehrere Fälle bekannt, bei welchen das Zertifikat bislang nicht erteilt werden konnte, geschuldet dem nicht Mittelspannungsrichtlinien-konformen Anlagenverhalten. Ursache der Probleme sind größtenteils unzureichendes Wirk- und Blindleistungsverhalten der untersuchten EZA. Zur Erlangung des geforderten Anlagenzertifikats sind sämtliche, durch die unabhängige Zertifizierungsstelle bemängelten Probleme, binnen einer festgeschriebenen Frist nachträglich zu beheben, um konform den Anforderungen der verantwortlichen Netzbetreiber zu operieren. Der Nachweis der Funktionsfähigkeit sämtlicher zertifizierter Punkte ist dem VNB auch vorzulegen.

Der hohe Individualitätsgrad der PV-Anlagen macht es schwierig, eine allgemeingültige Lösung anzubieten, um den benötigten Blindleistungsbedarf bereitzustellen. Demzufolge bedarf es für jede einzelne Anlage einer genauen Analyse der vorhandenen Infrastruktur sowie der installierten elektrischen Komponenten. Im Folgenden geht es um unzureichendes Blindleistungsverhalten von PVA. Verschiedene Herangehensweisen zur Lösung der Blindleistungsproblematik werden aufgezeigt und dabei unterschiedliche Betriebssituationen zweier Referenzanlagen im MW-Bereich betrachtet.

Modellierung der Infrastruktur einer Referenzanlage

Der benötigte Blindleistungsbedarf am NAP einer PVA wird prinzipiell aus der typischen Anlagenstruktur ermittelt (Bild?1). In Bild?2 ist ersichtlich, dass Einstrahlung und Temperatur die maßgebenden Parameter der PV-Module sind, welche die erzeugte elektrische Leistung über DC-Leitungen an die nachgelagert verbundenen Wechselrichter übertragen. Diese verringern, aufgrund von Umwandlungsverlusten, die übertragene AC-Leistung, die an die dreiphasigen 0,4?kV?/ 20?kV-Transformatoren transferiert wird. Magnetisierungsströme in den Wicklungen der Transformatoren nehmen ihrerseits induktiven Einfluss auf das Blindleistungsverhalten des gesamten Systems, welchen der massive kapazitive Einfluss der 20-kV-Anschlussleitung entgegenwirkt, was am Netzanschlusspunkt ein stark kapazitives Verhalten der gesamten Erzeugungsanlage zur Folge hat.

Die am NAP, durch ein Netzanalysegerät (NAG) aufgenommenen Messwerte der Ströme, Spannungen, Wirk- und Blindleistungswerte, dienen dem in der Parktopologie verbauten EZA-Regler zur Stellwertbildung der Wirk-, sowie der Blindleistungsvorgabe, die an die zu steuernden Erzeugungseinheiten übermittelt werden, um die Anforderungen des verantwortlichen Netzbetreibers umsetzen zu können. Das Blindleistungsdefizit der EZA im Schwachlastbereich, in welchem die EZE nicht in der Lage sind konform den Anforderungen zu agieren, gleicht beispielsweise einer Kompensationsanlage auf Niederspannungsebene durch intelligente Ansteuerung aus (Bild 1).

Exemplarische Freiflächenanlagen

Der zuständige Netzbetreiber fordert in seinen Netzanschlussbedingungen unter anderem die Einhaltung der cos?f-Vorgaben in einem Wertebereich von cos?f = 0,95?kapazitiv…1,0…0,95?induktiv am NAP ab einer Wirkleistungseinspeisung von 10% der vereinbarten Anschlusswirkleistung (PAV) . Weiter ist eine maximale Einspeisung von 10?% der PAV an kapazitiver Blindleistung zulässig, sofern die aktuelle Wirkleistungseinspeisung am NAP kleiner 10?% der PAV beträgt. Bild?2 zeigt einen am NAP gemessenen, exemplarischen Tagesverlauf einer PV-Freiflächenanlage: oben: der typische Wirkleistungsverlauf der Anlage an einem zweitweise bewölkten Sommertag; Mitte: der gemessene Blindleistungsverlauf der Anlage; unten: der daraus resultierende Leistungsfaktor der Anlage am NAP. Die Anlage zeigt ein tendenziell kapazitives Anlagenverhalten des PV-Parks (PAV?>?10?MW), speziell bei Wirkleistungseinspeisung PAV (vor ca. 8 Uhr, bzw. nach 19 Uhr), aufgrund der mehrere km langen Mittelspannungsanschlussleitung.

Die Wechselrichter (String- und Zentralwechselrichter) des PV-Parks sind derzeit, trotz erster durchgeführter Hardwareanpassungen, noch nicht in der Lage, den geforderten Leistungsfaktor (in Bild 1, cos f = 1,0) in allen Betriebspunkten einzustellen (Bild 1 unten: schwarze Markierung bei P?>?10?%). Die vorangegangenen Messungen beziehen sich auf die Nennspannung von UN?=?20,4?kV am NAP. Zur Erlangung der Konformitätserklärung ist ein konformes Blindleistungsverhalten für Spannungsniveaus am NAP von 0,9?·?UN?U?UN einzuhalten. Diese Forderung hat zur Folge, dass die Anschlussleitung des PV-Parks bei U?=?1,1?·?UN einen noch höheren kapazitiven Blindleistungsbeitrag am NAP verursacht, und der zur Erfüllung der Netzanschlussbedingungen notwendige Bedarf an induktiver Blindleistung den bei Nennspannung weiter übersteigt. Der PV-Park verhält sich ohne weitere Maßnahmen nicht konform zu diesen Netzanschlussbedingungen. Der PV-Park ist über eine lange Anschlussleitung am Netzanschlusspunkt angeschlossen, mit, im Vergleich zu Freileitungen, großen Kapazitätsbelag, was aufgrund QC?=???·?C'?·?l?·?U2 zu einem stark kapazitiven Verhalten führt. Dieses Blindleistungsverhalten am NAP hängt wie in der genannten Gleichung illustriert quadratisch von der Betriebsspannung U der Leitung, aber auch von dessen Auslastung durch den Einspeisebetrieb des Parks, sowie der Transformatoren im Park, jeweils mit QL = ??·?L'?·?l?·?I2 ausgedrückt, ab. Dieses induktive Verhalten wirkt dem kapazitiven der Leitung entgegen, was in Bild?3 (links) mit den jeweiligen Abhängigkeiten, Wirkleistungseinspeisung über den NAP, sowie Netzspannung und deren zulässige Toleranzen, dargestellt ist.

In Bild?3 (rechts) sind zusätzlich zum passiven Verhalten des PV-Parks bei variierender Netzspannung und Wirkleistungseinspeisung schwarz gestrichelt die geforderten Grenzwerte seitens der Mittelspannungsrichtlinie aufgezeigt. Diese stellen den Blindleistungsbedarf am NAP (x-Achse) in Abhängigkeit der Wirkleistungseinspeisung dar, um cos?f?=?0,95kap?(QNAP?ind?(QNAP?>?0), am NAP einzustellen, wie bereits beschrieben ab einer Wirkleistungseinspeisung Pist?=?0,1?·?PAV. Die Differenz aus dem Blindleistungsverhalten des PV-Parks (Bild 3, links) und der Forderung der Mittelspannungsrichtlinie muss über den definierten Betriebsbereich von aktiver und/oder passiver Hardware im PV-Park kompensiert werden, damit der PV-Park dahingehend als konform bewertet wird. Mögliche Hardware für die Bereitstellung der notwendigen kapazitiven und induktiven Blindleistung wird bezüglich der Eignung, Verluste und letztendlich Wirtschaftlichkeit im folgenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...