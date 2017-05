Unterföhring (ots) - - Starker Saisonendspurt beim Live-Fußball: 34. Spieltag der Fußball Bundesliga mit insgesamt 1,92 Millionen Zusehern auf Sky Sport - 0,8 Millionen Zuschauer sahen letzten Spieltag der 2. Bundesliga - Stärkster Sonntag des Jahres für Sky Sport News HD: Insgesamt 820.000 Zuschauer - ATP Masters-Turnier aus Rom mit Spitzenwert: Halbe Million Zuschauer sah Turnierwoche



Unterföhring, 22. Mai 2017 - Am Wochenende der Saisonfinals konnte Sky mit seinen Live-Übertragungen starke Reichweiten erzielen. Den letzten Spieltag der Fußball Bundesliga sahen am Samstagnachmittag insgesamt 1,92 Millionen Zuschauer (Z3+), davon 1,59 Millionen Fans linear zu Hause und 0,33 Millionen Kontakte via Sky Go. Es war damit der zweitstärkste Wert am Samstagnachmittag in dieser Saison. Der Marktanteil in der Zielgruppe der Erwachsenen ab 3 Jahren lag bei 13,2 Prozent. Bei den Männern zwischen 14 und 59 Jahren sorgten 0,76 Millionen Fans für sehr gute 22,1 Prozent.



Auch der letzte Spieltag in der 2. Bundesliga war am Sonntag mit insgesamt 0,8 Millionen Zusehern (Z3+) sowie einem Marktanteil von 5,4 Prozent stark nachgefragt. Den Spieltag sahen 0,67 Millionen Zuschauer linear zu Hause und 0,13 Millionen Zuseher mobil via Sky Go. Der 34. Spieltag war damit um 31 Prozent reichweitenstärker als in der Vorsaison. In der Zielgruppe der Männer (14-59 Jahre) sahen 0,35 Millionen Fußballbegeisterte den Kampf um Auf- und Abstieg, der Marktanteil lag bei 10,2 Prozent.



Zverev-Triumph beschert Sky Turnierrekord in Rom



Der erste Sieg in einem Masters-Turnier von Alexander Zverev bescherte Sky einen neuen Turnierrekord bei der ATP-Tour. Insgesamt verfolgten 0,49 Millionen Zuschauer die Turnierwoche auf Sky. Allein 70.000 Zuschauer sahen das Finalspiel am Sonntagnachmittag zwischen Alexander Zverev und Novak Djokovic auf Sky Sport HD. Das hohe Interesse der Zuschauer am sportlichen Geschehen des Wochenendes zeigte sich zudem auf dem 24-Stunden Sportnachrichtensender Sky Sport News HD: Insgesamt 2,2 Millionen Kontakte sahen den Sender am vergangenen Wochenende, allein 0,83 Millionen am Sonntag. Es war damit der reichweitenstärkste Sonntag des Jahres auf dem frei empfangbaren Sender.



Nicht eingerechnet in alle genannten Reichweiten sind die Abrufzahlen via Sky Ticket und die Out-of-Home-Reichweiten in den Sky Sportsbars.



Quellen: Sky: AGF in collaboration with GfK; TV Scope; Sky Go: Census measurement, Omniture/Adobe, aggregation of ratings



