Weinfelden (ots) -



- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format unter http://www.presseportal.ch/de/pm/114715/100802792 heruntergeladen werden -



- Hinweis: Bildmaterial wird via KEYSTONE-Netzwerk verbreitet und steht zum kostenlosen Download bereit unter: http://www.presseportal.ch/de/pm/114715/100802792 -



- Hinweis: Video ist abrufbar unter: http://www.presseportal.ch/de/video -



Die Schweizer Reederei Swiss Excellence River Cruise, Tochtergesellschaft der Badener Twerenbold Reisen Gruppe, hat am Samstag in einer feierlichen Zeremonie ein weiteres Flusschiff in Betrieb gesetzt. Die Excellence Pearl ist das neunte und zugleich kleinste Schiff der Schweizer Flotte. Nach einem Grossumbau kreuzt die «kleine Perle» nun in aussergewöhnlichen Flussregionen.



Die Excellence Pearl hat einen Grossumbau hinter sich. Acht Monate lag die ehemalige MS Rembrandt in der niederländischen Werft. Jetzt erhielt sie im Basler Rheinhafen ihre Schiffstaufe und lichtete als wunderschöne «kleine Perle» die Anker.



Über 500 Gäste fanden sich am Basler Schiffsanleger Klybeck ein und warteten gespannt auf die Ankunft des kleinen «Schweizer Grandhotels». Dann traf die «Perle» ein. Viele Gäste nutzen die Gelegenheit, das neue Schiff in Augenschein zu nehmen. Taufpatin war erneut die Excellence-Botschafterin Christa Rigozzi. Sie wünschte der Excellence Pearl die traditionelle Handbreit Wasser unter dem Kiel. Pfarrer Felix Christ gab dem Schiff und seiner Besatzung Glück und Segen auf den Weg. Sven Epiney führte durch die feierliche Zeremonie und das Unterhaltungsprogramm, unter anderem mit dem Berner Pop-Klassik-Quartett Phenomen.



Die Excellence Pearl. Beim Umbau der ehemaligen MS Rembrandt wurden sämtliche Passagierbereiche wie Kabinen, Restaurant, Lounge und Entrée sowie Elektronik und Klimatechnik komplett neu erstellt. Die Schweizer Schiffseigner haben für ihre «kleine Perle» auf Qualität gesetzt. Bei diesem Umbau sei nichts von der Stange, alles massgefertigt, sagt VR-Präsident Karim Twerenbold. Dasselbe beim Innendesign, das wieder unter der Federführung seiner Mutter Nazly Twerenbold realisiert wurde. Weisstöne hat die Interior Designerin mit edlen Hölzern kombiniert. Puder, Rot und Eisblau, verbunden mit warmen Braun- und Gold-Tönen strahlen jetzt im Innern der Excellence Pearl.



Hintergrund und Fotos vom Umbau: siehe beigefügtes PDF.



Klein, aber oho. Auf einer Länge von 82 Metern bietet die Excellence Pearl Raum für maximal 82 Reisegäste. Damit ist sie das kleinste Schiff der Excellence-Flotte. Die Stärken der «Pearl» liegen nicht in der Grösse, sondern in ihrer bemerkenswerten Wendigkeit. So ist sie in der Lage, wenig befahrene Flussrouten durch schmales Gewässer, Kleinschleusen und unter niedrigen Brücken zu befahren. «Wir sind froh, ein weiteres Schiff dieser Grösse in unserer Flotte zu haben. Damit erschliessen wir hochinteressante Flussregionen für unsere Gäste», sagt Stephan Frei, Geschäftsleiter des Reisebüro Mittelthurgau, dem exklusiven Reiseveranstalter von Excellence. Hotel- und Kreuzfahrtleiter Willy Bahrs ergänzt: «Auf kleinen Schiffen entsteht eine persönliche Atmosphäre, auch zwischen Gästen und Schiffsmannschaft. Unsere Schweizer Gäste schätzen das sehr - es entstehen schöne Begegnungen.» Bahrs wechselte von der kleinen Excellence Coral auf die Excellence Pearl. Seine Aufgabe ist es nun, die Excellence-Philosophie und -Qualität an Bord des neuen Schiffes zu entfalten. Auf der kulinarischen Seite dürfte das ein Leichtes sein. Die Excellence kreuzt in Regionen, wo gutes Essen und Trinken zum Selbstverständnis gehört - zum Beispiel auf der Obermosel, an Neckar und Saar oder in Flandern, der Wallonie und Friesland. «Wir freuen uns auf diese kulinarischen Inspirationen. Ausserdem haben wir einen unserer besten Excellence-Köche auf der Pearl», sagt Bahrs.



Die ersten Passagiere gehen an Bord. Die erste Reise führt nach Berlin - über Neckar, Rhein, Ems- und Mittellandkanal und die Havel. Die Flussreisen mit der Excellence Pearl sind buchbar beim Reisebüro Mittelthurgau. Katalog, Informationen und Buchung auf www.mittelthurgau.ch oder per Telefon 071 626 85 85.



Die Excellence Pearl - alles zum neuen Excellence-Schiff: http://www.excellence.ch/reisen/de/flotte/excellence-pearl/



OTS: Reisebüro Mittelthurgau Fluss- und Kreuzfahrten newsroom: http://www.presseportal.de/nr/114715 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_114715.rss2



Pressekontakt:



Stephan Frei, Geschäftsleiter Reisebüro Mittelthurgau Fluss- und Kreuzfahrten AG Vertrieb, Marketing und Kommunikation Excellence Flussreisen Oberfeldstr. 19, 8570 Weinfelden T +41 71 626 85 85, stephan.frei@mittelthurgau.ch www.mittelthurgau.ch www.excellence.ch



Information an die Redaktionen: Bildmaterial von der Taufe in Basel, dem Umbau in den Niederlanden, sowie Innen-/Aussenaufnahmen der Excellence Pearl T +41 71 626 85 85, info@mittelthurgau.ch Gerne erhalten Sie von uns Informationen für Reisearrangements interessierter Medienschaffender T +41 71 626 85 85, info@mittelthurgau.ch