WIESBADEN (dpa-AFX) - Kion will die milliardenschwere Übernahme des US-Unternehmens Dematic teilweise mit einer Kapitalerhöhung finanzieren. Das Grundkapital solle um 8,55 Prozent erhöht werden, teilte Europas größter Gabelstapler-Hersteller am Montagabend mit. Die Kapitalmaßnahme dient den Angaben zufolge der teilweisen Refinanzierung des Erwerbs des Anbieters von Komplettlösungen rund um Logistikfragen im Jahr 2016.

Ausgehend vom Schlusskurs im Xetra-Hauptgeschäft am Montag von 65 Euro könnte das Unternehmen beim Verkauf aller angebotenen 9,3 Millionen neuer Aktien gut 600 Millionen Euro einnehmen. Allerdings ist bei der von Kion geplanten Privatplatzierung ein gewisser Abschlag auf den aktuellen Aktienkurs üblich. Der Hauptaktionär des Unternehmens, die chinesische Weichai Power, will bei der Maßnahme seinen Anteil an Kion von etwa 43,3 Prozent erhalten.

Bei Anlegern kam die Kapitalerhöhung wie üblich nicht gut an. Der Kurs der Kion-Aktie sackte im außerbörslichen Geschäft bei Lang & Schwarz zuletzt um mehr als ein Prozent ab./he/she

ISIN DE000KGX8881

