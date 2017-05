Nach dem milliardenschweren Rüstungs-Deal von Donald Trump in Saudi Arabien steigen die Aktien von Rüstungsunternehmen. Vieles spricht dafür, dass das auch so bleibt. Investoren wenden sich jedoch lieber nachhaltigeren Investmentfonds zu.Aktien von Gesellschaften, die ihr Geld mit Rüstung, Verteidigung und Weltraumfahrt machen, haben angesichts weltweiter geopolitischer Spannungen Hochkonjunktur. US-Präsident Donald Trump beschleunigt diesen Trend, nachdem er mit König Salman bin Abdulaziz Al Saud von Saudi Arabien am Wochenende einen Waffen-Deal im Wert von 350 Milliarden US-Dollar abgeschlossen hat. "Das Paket mit Verteidigungs-Equipment und -Dienstleistungen unterstützt die langfristige Sicherheit von Saudi Arabien und der gesamten Golfregion angesichts des unheilvollen iranischen Einflusses und der Bedrohungen, die an allen Grenzen Saudi Arabiens existieren", lautet das offizielle Statement von US-Staatssekretär Rex Tillerson zum US-Waffen-Deal an das Wall Street Journal.

Den vollständigen Artikel lesen ...