Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Donaueschingen (pta031/22.05.2017/19:13) - Telemedizinische Anwendungen werden in Deutschland und in vielen europäischen Ländern zunehmend nachgefragt. Der Ärztemangel, der Bedarf an Zweitmeinungen und Kostenoptimierungen sind die wesentlichen Gründe für die Attraktivität der Telemedizin.



Mit dem Erwerb von 51% der Anteile der Chili GmbH, Dossenheim baut die NEXUS AG ihre Engagement im Bereich der Telemedizin und Bildarchivierungssysteme (PACS) weiter aus und gewinnt einen vielfach ausgezeichneten Innovationsführer von Softwarelösungen für bildverarbeitende Fachgebiete, Telemedizin und einrichtungsübergreifende Kommunikation.



Das spezifische Know-how der CHILI GmbH ermöglicht es der NEXUS Gruppe, ihren Kunden Lösungen für die bildgestützte Befundung und zur Etablierung telemedizinischer Prozesse voll integriert anzubieten. Neben der Anbindung des Chili-PACS wird der Schwerpunkt der Zusammenarbeit auf dem gemeinsamen Ausbau von Teleradiologie, Telemedizin sowie internetbasierter Netzwerke zur Telekooperation liegen.



Dr. Ingo Behrendt: "Telemedizin ist ein europaweit wachsendes Marktsegment, in dem die CHILI GmbH ein herausragende Position einnimmt. Wir freuen uns, dass wir unseren Kunden die Chili-Technologie jetzt voll integriert anbieten können".



Die Chili GmbH wird als eigenständiges Unternehmen innerhalb der NEXUS Gruppe weitergeführt und ihre seine Produkte auch außerhalb der NEXUS-Produktwelt aktiv vermarkten. Die Unternehmensgründer Dr. Uwe Engelmann und Herr André Schröter setzen ihre erfolgreiche Tätigkeit für das Unternehmen fort und bringen damit ihre Erfahrung in die NEXUS Gruppe ein.



Dr. Uwe Engelmann: "Innerhalb der NEXUS Gruppe können wir unser langjähriges Know-how optimal einbringen und Synergiepotentiale in Produktentwicklung und im europaweitem Vertrieb nutzen. Unseren bestehenden CHILI Kunden und gemeinsamen NEXUS Kunden werden wir so leistungsfähige und zukunftsweisende Lösungen für die digitale Radiologie und Telemedizin in einem starken Verbund anbieten."



Über Chili GmbH:



Die Chili GmbH ist Bereich des multimedialen Bildmanagements und der Teleradiologie seit vielen Jahren ein anerkannter und mehrfach ausgezeichneter Partner für innovative Softwarelösungen im In- und Ausland. Das Unternehmen ist im Jahr 1997 als Ausgründung aus dem Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) entstanden und firmiert seit dem Jahr 2002 als unabhängige Chili GmbH. Das Unternehmen beschäftigt gut 50 Mitarbeiter und betreut 500 Softwareinstallationen in Deutschland und weltweit.



Über NEXUS AG:



Die NEXUS AG ist ein auf E-Health-Losungen spezialisiertes Softwareunternehmen. NEXUS-Losungen helfen Krankenhausern, Radiologen, Psychiatrien und Rehabilitations-Einrichtungen ihre Patienten effizienter und sicherer zu behandeln. Mit rund 960 Mitarbeitern entwickelt NEXUS Losungen fur ca. 200.000 Anwender in 19 Landern.



(Ende)



Aussender: Nexus AG Adresse: Irmastraße 1, 78166 Donaueschingen Land: Deutschland Ansprechpartner: Dr. Patrick Stein Tel.: +49 771 22960-201 E-Mail: ir@nexus-ag.de Website: www.nexus-ag.de



ISIN(s): DE0005220909 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1495473180374



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMay 22, 2017 13:13 ET (17:13 GMT)