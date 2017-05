Geht es nach Bundesbank-Präsident Jens Weidmann, soll die Europäische Zentralbank ihre Geldpolitik möglichst bald normalisieren. Die Währungshüter wollen aber bis Ende 2017 an ihrer Geldpolitik festhalten.

Bundesbank-Präsident Jens Weidmann hat erneut eine Normalisierung der Geldpolitik angemahnt. Entscheidend sei, "dass die Notenbank die geldpolitischen Zügel rechtzeitig wieder strafft, wenn es mit Blick auf die Preisstabilität erforderlich ist," sagte Weidmann am Montag auf einer Veranstaltung in Bochum laut Redetext. Aus Rücksicht auf die Staatsfinanzen in einigen Ländern oder wegen etwaiger Verluste einzelner ...

