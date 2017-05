Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Ludwigsburg, 22.5.2017 (pta032/22.05.2017/20:00) - Die im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse gelistete IT Competence Group SE (ITCG) veröffentlicht die Finanzzahlen für das Geschäftsjahr 2016.



Im Konzern konnte der Umsatz um 2% auf EUR 25,0 Mio. (Vorjahr: EUR 24,5 Mio.) gesteigert werden. Das operative Ergebnis (EBITDA) verringerte sich aufgrund der getätigten Investitionen auf EUR 0,2 Mio. (Vorjahr: EUR 1,1 Mio.).



Der Jahresüberschuss verringerte sich von EUR 0,5 Mio. in 2015 auf minus EUR 0,3 Mio. in 2016.



Der Auftragsbestand der Unternehmensgruppe zum Bilanzstichtag lag bei rund EUR 12,5 Mio und damit unverändert auf einem stabilen Niveau.



Das erste Quartal des Geschäftsjahres 2017 hat die Gesellschaft mit einem operativen Verlust in Höhe von rund EUR 0,4 Mio. abgeschlossen. Der Umsatz reduzierte sich von EUR 6,2 Mio. in Q1 2016 auf EUR 5,9 Mio. in Q1 2017.



Der Vorstand hat bereits Maßnahmen umgesetzt mit dem Ziel das Gesamtjahr mit einem ausgeglichenen operativen Ergebnis abzuschließen. Im Fokus dabei stehen weiterhin die Geschäftsbereiche Consulting, Professional Services und Managed Services.



