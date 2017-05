Frankfurt (awp) - Die Ratingagentur Moody's den Ausblick für die Ratings der EFG Bank AG sowie der an der SIX kotierten EFG International auf 'stabil' von zuvor 'negativ' angehoben. Die Agentur begründet ihren Schritt in einer Mitteilung vom Montagabend mit der Stabilisierung der Kreditmesszahlen. Zudem seien die verbleibenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...