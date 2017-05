Heidelberg (ots) - Es wird ziemlich genau ein Jahr seit dem Referendum vergangen sein, wenn die Brexit-Verhandlungen beginnen. Schon das signalisiert deutlich, wie unvorbereitet Großbritannien in dieses Mammut-Projekt hineingeschlittert ist. Niemand war darauf ernsthaft eingestellt: Nicht diejenigen, die am lautesten den Austritt herbeischrien, erst recht nicht die Regierung von David Cameron, der ihn gar nicht wollte. Dann musste erst Theresa May die Regierung übernehmen, innerbritisches Recht geklärt und auch noch eine Neuwahl angesetzt werden. In der Folge hat nur das Festland seine Prioritäten klar festgelegt, und das in seltener Einmütigkeit. Ende kommenden Monats soll also verhandelt werden. Endlich. Denn seit May im März den Austrittsartikel 50 ausgelöst hat, tickt die Uhr. Es ist keine Zeit mehr zu verlieren. Das Mandat der Rest-EU für ihren Chefunterhändler folgt einer klaren Logik: Erst müssen die drängendsten Probleme gelöst werden, etwa die Rechte von Briten in der EU und EU-Bürgern auf der Insel. Aber vor allem die leidige Geldfrage. Das wird kompliziert genug. Doch auch die Grundzüge der künftigen Handelsbeziehungen müssen geregelt sein, bevor der Brexit Realität wird. Das erfordern die Wirtschaftsinteressen beider Seiten.



