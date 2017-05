MACH10 sorgt bei OEMs für einen dramatisch vereinfachten Prozess zur Lieferung von Web-Scale-IoT-Anwendungen

IRVINE, Kalifornien, 23. Mai 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (http://www.lantronix.com/) (das "Unternehmen") (NASDAQ:LTRX), ein weltweiter Anbieter von Lösungen für den sicheren Datenzugriff und von Verwaltungslösungen für Assets im Zusammenhang mit dem Internet der Dinge (IoT) und der Informationstechnologie (IT), gab heute die Verfügbarkeit einer Beta-Version von MACH10 bekannt. Dabei handelt es sich um eine mehrdimensionale IoT-Anwendungsentwicklungs- und -bereitstellungsplattform, die bei OEMs für einen dramatisch vereinfachten Prozess zur Lieferung von Web-Scale-IoT-Anwendungen sorgt.

"Nach einer erfolgreichen Preview und Demonstration von MACH10 bei ausgewählten Kunden im ersten Quartal des Jahres freuen wir uns, die Verfügbarkeit von MACH10 Beta ankündigen zu können", sagte Jeff Benck, President und CEO von Lantronix. "Diese Beta-Version markiert einen weiteren wichtigen Meilenstein auf unserem Weg zur allgemeinen Verfügbarkeit, die im weiteren Verlauf dieses Kalenderjahres erfolgen wird. Sie unterstreicht auch die Mission von Lantronix, einfach bereitzustellende Lösungen zu liefern, die die Vorteile des Internets der Dinge für Unternehmen nutzbar macht."

Mithilfe von APIs, die auf Industriestandardprotokollen aufbauen, sparen OEMs mit MACH10 deutlich Zeit bei der Entwicklung von IoT-Anwendungen. Dabei kommen erweiterbare und leicht zu nutzende Management-Anwendungen zum Tragen, die sofort einsatzfähig sind, sowie eine Suite von grundlegenden Mikrodiensten, mit denen OEMs ihre IoT-Anwendungsentwicklung auf Touren bringen und dabei bestehende IoT-Softwareinvestitionen beibehalten.

Unter www.lantronix.com/mach10 (http://www.lantronix.com/mach10) oder bei einem Lantronix-Vertriebsbüro erhalten interessierte OEMs weitere Informationen über MACH10, können eine Demonstration anfordern und Zugang zur Beta-Version beantragen.

Über Lantronix

Lantronix Inc. ist ein weltweiter Anbieter von Lösungen für den sicheren Datenzugriff und von Verwaltungslösungen für Assets im Zusammenhang mit dem Internet der Dinge (IoT) und der Informationstechnologie (IT). Unsere Mission besteht darin, führender Lieferant von IoT-Gateways zu sein, anhand derer das Erstellen, Implementieren und Verwalten von IoT-Projekten für Unternehmen deutlich vereinfacht und zudem für Anwendungen und Personen ein sicherer Zugriff auf Daten bereitgestellt wird.

Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung beim Erstellen stabiler Machine-to-Machine-Technologien (M2M) ist Lantronix ein Innovator, der seine Kunden in die Lage versetzt, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und die Möglichkeiten des Internets der Dinge zu verwirklichen. Unsere Konnektivitätslösungen sind in Millionen von Rechnern installiert und versorgen eine breite Palette von Branchen, darunter Rechenzentren, der medizinische Bereich, die Sicherheitsbranche, der industrielle Sektor, das Transportwesen, der Einzelhandel, die Finanzbranche, der Umweltschutzbereich und staatliche Behörden.

Der Hauptsitz von Lantronix befindet sich in Irvine, Kalifornien. Weitere Informationen finden Sie unter www.lantronix.com (http://www.lantronix.com/).

Im Lantronix-Blog unter www.lantronix.com/blog (http://www.lantronix.com/blog) erfahren Sie mehr. Dort gibt es branchenbezogene Diskussionen und Neuigkeiten. Um Lantronix auf Twitter zu folgen, besuchen Sie www.twitter.com/Lantronix (http://www.twitter.com/Lantronix). Unsere Videobibliothek auf YouTube finden Sie unter www.youtube.com/user/LantronixInc (http://www.youtube.com/user/LantronixInc). Sie können sich mit uns auch über LinkedIn unter www.linkedin.com/company/lantronix (http://www.linkedin.com/company/lantronix) in Verbindung setzen.

© 2017 Lantronix Inc. Alle Rechte vorbehalten. Lantronix ist eine eingetragene Marke von Lantronix Inc. MACH10 ist eine Marke von Lantronix Inc.

