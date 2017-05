Wann platzt die Bitcoin-Blase?

Bitcoin befindet sich in aller Munde. Vor rund zwei Monaten war die Kryptowährung erstmals mehr Wert als eine Feinunze Gold. Inzwischen ist Bitcoin sogar über die Grenze von 2.000 US-Dollar gestiegen. Kritiker stellen sich nun die Frage, ob und wann die Blase platzt.

Der Hintergrund der Euphorie um Bitcoin ist klar: Die Kryptowährung ist begrenzt, d.h. eine Geldmengenausweitung wie bei Papierwährungen gibt es nicht. Im Umkehrschluss heißt das:

Auf Basis einer inflationierenden Währung wie US-Dollar oder Euro steigt der Wert eines Bitcoin automatisch. So weit, so gut. Aber auch die wachsende Nachfrage aus China oder das diskutierte Listing als ETF sorgen für gute Laune am Bitcoin-Markt. Hinzu kommt ein Faktor:

Ähnlich wie beim Goldrausch vor 200 Jahren will nun auch bei Bitcoin jeder dabei sein. Getreu dem alten Börsenmotto: Die Hausse nährt die Hausse, wird die Preisentwicklung wohl noch etwas weiter gehen. Wer einige Hintergrundinfos zu Bitcoin sucht, findet diese bspw. bei Wikipedia oder in diesem Vontobel-Blogpost. Aktuelle Kurse hat u.a. finanzen.net

