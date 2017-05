The following instruments on XETRA do have their first trading day 23.05.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 23.05.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS1619567677 LITAUEN 17/27 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1619568139 LITAUEN 17/47 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1621351045 EXPERIAN FIN. 17/26 MTN BD02 BON EUR N

CA 9HA XFRA AEDFXA1EN018 ADES INTL HLDG LTD VE 1 EQ00 EQU EUR N

CA OU7A XFRA CA29766W1023 E3 METALS CORP. EQ00 EQU EUR N

CA BIOS XFRA DE000A2E4TS2 BIOTEST AG ST Z.VERK. EQ00 EQU EUR Y

CA BIOV XFRA DE000A2E4TV6 BIOTEST AG VZO Z.VERK. EQ00 EQU EUR Y

CA G2AA XFRA CH0364749348 VIFOR PHARMA NAM.SF 0,01 EQ01 EQU EUR Y

CA G1H XFRA US3621LQ1099 G1 THERAPEUTICS DL-,0001 EQ01 EQU EUR N

CA 9MG1 XFRA US55939L3015 MAGNEGAS CORP. DL-,001 EQ01 EQU EUR N