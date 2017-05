FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.05.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 24.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 23.05.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 24.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

RA3A XFRA US7492276099 RAIT FIN.TRUST NEW DL-01 0.080 EUR

2FB XFRA US34964C1062 FORT.BRAND.HOME+SEC.INC. 0.160 EUR

NB9 XFRA US6337071046 NATIONAL BK HLDGS A DL-01 0.080 EUR

21C XFRA CNE100001SS7 CENTRAL CHINA SEC. H YC 1 0.016 EUR

3BZ XFRA CNE1000023P0 BANK OF ZJENGZHOU H YC 1 0.028 EUR

9FSA XFRA US40053C1053 GRUMA SAB DE CV B ADR/5 0.147 EUR

WD5 XFRA US98310W1080 WYNDHAM WORLDWIDE DL -,01 0.516 EUR

RS6 XFRA US7595091023 RELIANCE STEEL+ALUMINUM 0.401 EUR

PBW XFRA US7244791007 PITNEY-BOWES INC. DL 1 0.167 EUR

PJR XFRA US7240781002 PIPER JAFFRAY DL-,01 0.278 EUR

OII XFRA US6752321025 OCEANEERG INTL INC.DL-,25 0.134 EUR

NUS XFRA US67018T1051 NU SKIN ENTERPRISES A 0.321 EUR

NRD XFRA US6556641008 NORDSTROM INC. 0.329 EUR

NOAA XFRA US6549022043 NOKIA OYJ A ADR 1/EO-,06 0.162 EUR

NEH XFRA US64110W1027 NETEASE INC. ADR/100 0.962 EUR

MANC XFRA US5616411014 MAN SE UNSP.ADR 1/10 0.290 EUR

MKT XFRA US55306N1046 MKS INSTRUMENTS INC. 0.156 EUR

INP XFRA US4601461035 INTL PAPER DL 1 0.412 EUR

G3V XFRA US3932221043 GREEN PLAINS INC. 0.107 EUR

TF3A XFRA US3179231002 FINISH LINE INC. A DL-,01 0.098 EUR

FL4 XFRA US3024451011 FLIR SYS INC. DL-,01 0.134 EUR

DST XFRA US2333261079 DST SYS INC. DL-,01 0.321 EUR

ZCHA XFRA US1694261033 CHINA TELECOM H ADR/100 1.203 EUR

POH3 XFRA US14365C1036 CARNIVAL PLC ADR/1 DL1,66 0.356 EUR

CBT XFRA US1270551013 CABOT CORP. DL 1 0.280 EUR

CR2 XFRA US12618T1051 CRA INTERNATIONAL INC. 0.125 EUR

BNK XFRA US09227Q1004 BLACKBAUD INC. DL-,001 0.107 EUR

BNPH XFRA US05565A2024 BNP PARIBAS ADR 1/2/EO 2 1.293 EUR

FNV2 XFRA SG1T58930911 FRASER + NEAVE SD-,20 0.010 EUR

PMV XFRA PTZON0AM0006 NOS SGPS S.A. EO -,01 0.200 EUR

6SC XFRA PTSNP0AE0008 SONAE CAPITAL SGPS IN.EO1 0.100 EUR

CVC1 XFRA PA1436583006 CARNIVAL PAIRED CTF 0.356 EUR

NU5 XFRA NO0003106700 SOLON EIENDOM ASA NK 20 0.110 EUR

AVS XFRA NL0000334118 ASM INTL N.V. EO-,04 0.700 EUR

3TK XFRA MHY8565N1022 TEEKAY TANKERS DL -,01 0.027 EUR