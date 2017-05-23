FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.05.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 23.05.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
AEND XETR NL0000303709 AEGON NV (DEMAT.) EO-12
CSX XETR CH0012138530 CRED.SUISSE GRP NA SF-,04
EBO XETR AT0000652011 ERSTE GROUP BNK INH. O.N.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 23.05.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
AEND XETR NL0000303709 AEGON NV (DEMAT.) EO-12
CSX XETR CH0012138530 CRED.SUISSE GRP NA SF-,04
EBO XETR AT0000652011 ERSTE GROUP BNK INH. O.N.