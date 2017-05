FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.05.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 23.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

AEND XFRA NL0000303709 AEGON NV (DEMAT.) EO-12

S5H XFRA KYG813131011 SIEM OFFSHORE NEW DL-,01

XFRA US55939L2025 MAGNEGAS CORP. DL-,001

CSX XFRA CH0012138530 CRED.SUISSE GRP NA SF-,04

OZH XFRA CH0001840450 VALARTIS GROUP AG INH.SF1

EBO XFRA AT0000652011 ERSTE GROUP BNK INH. O.N.

XFRA CA8050112025 SAVANNAH GOLD NEW