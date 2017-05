FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.05.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 24.05.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 23.05.2017

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 24.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

DSY XFRA US2375451083 DASSAULT SYS SA ADR EO 1

Z1L XFRA NO0003096208 LEROY SEAFOOD GROUP NK 1

3SE XFRA GB00B1ZBLD47 SEPURA PLC LS -,000005

2RG XFRA NO0010735343 EUROPRIS ASA NK 1

9TC XFRA CH0102993182 TE CONNECTIV.LTD. SF 0,57

RNO XFRA US76132B1061 RETAILMEN.INC.S.1 DL-,001

0SG XFRA ZAE000173951 SIBANYE GOLD LTD