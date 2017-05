PRESSEMITTEILUNG

Ergebnisse für das 4. Quartal und Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2016/17

LEM bestätigt seine führende Marktposition und hohe Rentabilität - Dividende von 35 CHF pro Aktie vorgeschlagen

Fribourg, 23. Mai 2017 - LEM (SIX: LEHN), der Marktführer für innovative und hochwertige Lösungen zur Messung elektrischer Parameter, gibt die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2016/17 bekannt (im Vergleich zum Geschäftsjahr 2015/16):

Der Auftragseingang stieg um 5,7% von 256,5 Mio. CHF auf 271,2 Mio. CHF; die Book-to-bill-ratio verbesserte sich auf 1,03 (0,98).

Der Umsatz erreichte 264.5 Mio. CHF was einem Anstieg von 1.2% entspricht (261.5 Mio. CHF); wechselkursbereinigt stieg der Umsatz um 1,0%.

Die Bruttomarge verbesserte sich auf 46,7% (46,0%).

Der EBIT verbesserte sich um 2,9 Mio. CHF von 52,9 Mio. CHF auf 55,8 Mio. CHF; die EBIT-Marge lag bei 21,1% (20,2%).

Der Reingewinn erreichte 44,6 Mio. CHF was einem Anstieg um 2,5% entspricht.

Der Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit betrug 52,8 Mio. CHF (+15,9%).

Aufgrund der Lancierung neuer Produkte und der Erhöhung der Produktionskapazitäten stieg der CAPEX von 6,6 Mio. CHF auf 13,2 Mio. CHF.

Das Eigenkapital erreichte CHF 90,5 Mio., was eine Eigenkapitalquote von 60,7% entspricht (61,3% zum 31. März 2016).

Das 4. Quartal 2016/17 im Vergleich zum 4. Quartal 2015/16:

Der Auftragseingang lag bei 71,2 Mio. CHF, ein Anstieg um 14,2% (62,3 Mio. CHF), die Book-to-bill-ratio verbesserte sich auf 1,07 (0,99).

Der Umsatz stieg um 6,4% auf 66,8 Mio. CHF (62,7 Mio. CHF).

Der EBIT stieg um 14,8% auf 14,1 Mio. CHF (12,3 Mio. CHF); die EBIT-Marge lag bei 21,1% (19,6%).

Der Reingewinn für das Quartal blieb stabil bei 11,9 Mio. CHF (12,0 Mio. CHF).

"Trotz des unbeständigen Geschäftsklimas während des Berichtszeitraums, blicken wir auf ein weiteres positives Jahr zurück. Wir erzielten hohe Margen, während wir gleichzeitig unsere Investitionen in künftiges Wachstum verstärkten. Im 4. Quartal 2016/17 stellten wir eine Verbesserung der Marktverhältnisse fest, was zu einem hohen Auftragseingang für das Quartal führte. Während das Geschäft in Europa und China rückläufig war, verzeichneten wir ein robustes Wachstum in Nordamerika und dem Rest Asiens. Wir sind der klare Marktführer im Industriegeschäft und halten unverändert einen Marktanteil von über 50%. Im Automobilgeschäft bauen wir unsere Projektpipeline weiter aus: Wir schätzen, dass jedes fünfte weltweit produzierte umweltfreundliche Auto im Jahr 2017 mit einem Wandler von LEM ausgestattet wird", sagte Francois Gabella, CEO von LEM.

Anträge an die Generalversammlung der Aktionäre

Der Vorschlag einer Dividende von 35 CHF (im Vergleich zu 35 CHF im Vorjahr), den der Verwaltungsrat bei der anstehenden Generalversammlung unterbreiten wird, ist ein Zeichen des Vertrauens in die künftige Cashflow-Stärke des Unternehmens. Der Vorschlag steht im Einklang mit der Dividendenpolitik von LEM, deutlich mehr als 50% des konsolidierten Reingewinns an die Aktionäre auszuschütten, und entspricht einer Ausschüttungsquote von 89.4%.

Der Verwaltungsrat schlägt vor, Dr. iur Werner Carl Weber neu in den Verwaltungsrat zu wählen. Herr Weber ist Gründungspartner der Anwaltskanzlei weber schaub & partner ag in Zürich. Er ist Verwaltungsratsmitglied und Präsident des Verwaltungsrates mehrerer privat gehaltener Schweizer Unternehmen. Herr Weber ist Vertreter von LEMs grössten Teilhaber WEMACO Invest AG, einem langfristig ausgerichteten und seit 15 Jahren loyalen Aktionär. Seine Bereitschaft zur Wahl in den Verwaltungsrat unterstreicht das langfristige Engagement von LEMs Ankeraktionär.

Industriesegment: Konjunkturelle Erholung des Antriebs- & Schweissgeschäfts

Der Umsatz im Industriesegment sank im Geschäftsjahr 2016/17 um 0,4% auf 214,3 Mio. CHF; wechselkursbereinigt lag der Umsatzrückgang ebenfalls bei 0,4%. LEM erzielte einen hohen Auftragseingang und die Book-to-bill-ratio für das Jahr erreichte 1,03, was als Hinweis auf eine zunehmende Dynamik zu werten ist. Mit 30% des Industrieumsatzes blieb China das wichtigste Land. Die Umsatzentwicklung war dort aber rückläufig (-4%). Der Umsatz stieg in Nordamerika und im Rest Asiens um 11% bzw. 8%. Der Umsatz in Europa sank um 4%. Die EBIT-Marge verbesserte sich auf 20,5% (20,0% im Vorjahr).

Der Umsatz im Antriebs und Schweissgeschäft stieg im Vergleich zum Vorjahr um 10%. LEM erzielte in allen Regionen ein robustes Wachstum, doch in Nordamerika war das Wachstum am stärksten. Dank der überlegenen Leistung seiner Produkte gewann das Unternehmen Marktanteile in Nordamerika und Europa. LEM verzeichnete eine Erholung der Nachfrage von Öl- und Gasproduzenten und ein kontinuierliches Wachstum in der Maschinen- und Automatisierungsindustrie.

Das Geschäft erneuerbare Energien und Stromversorgungen ist abhängig von lokalen Regierungsentscheidungen, was zu einer volatilen Umsatzentwicklung führte. Die Verschiebung der Produktion von Solaranlagen von Nordamerika und Europa nach China setzte sich fort. Dadurch ist China mit Abstand der grösste Solaranlagenhersteller, der zunehmend auch auf Exportmärkten tätig ist. Die Windaktivität war in allen Regionen schwach. Der Umsatz ging um 8% zurück.

Der Umsatz im Traktionsgeschäft sank um 10%. Im vergangenen Jahr gab es wenig Investitionstätigkeit in neue Bahninfrastruktur. In China wurden einige Hochgeschwindigkeitszugprojekte für Exportmärkte verzögert oder storniert. In Europa führte LEM ein Energiezählerprojekt aus. Weltweit gewann LEM Marktanteile.

Im projektgetriebenen Hochpräzisionsgeschäft sank der Umsatz um 10%. Ein Teil des Umsatzrückgangs ist auf den starken chinesischen HVDC-Umsatz des Vorjahres zurückzuführen, der sich im Berichtszeitraum nicht wiederholte. LEM erzielte gute Verkäufe in den chinesischen und amerikanischen Märkten für medizinische Anwendungen und dem japanischen Test- und Messmarkt. LEM beobachtete weltweit eine niedrige Aktivität. Insgesamt gewann das Unternehmen Marktanteile.

Automobilsegment: Anhaltendes Wachstum im Geschäft umweltfreundliche Automobile

Der Umsatz im Automobilsegment erreichte im Geschäftsjahr 2016/17 CHF 50,2 Mio., was einer Zunahme von 8,5% gegenüber dem Geschäftsjahr 2015/16 entspricht. Wechselkursbereinigt stieg der Umsatz um 7,5%. Das Segment verzeichnete ein starkes Wachstum in Europa und Asien. Nordamerika ist die grösste Region mit 39% des Segmentumsatzes. In China lag der Anteil des Segmentumsatzes bei 29% während der Anteil in Europa bei 8% lag. Das stärkste Wachstum erzielte LEM in Südkorea (+ 69%), Japan (+ 23%) und Deutschland (+ 24%). Der EBIT erreichte 11,8 Mio. CHF, ein Plus von 19,1% im Vergleich zum Geschäftsjahr 2015/16. Die EBIT-Marge betrug 23,5%, verglichen mit 21,4% vor einem Jahr. Die Margenzunahme resultierte aus Volumenwachstum, einem günstigen Produktmix und der effizienten Organisation von LEM.

Die Umsatz im Geschäft konventionelle Automobile verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 5%, was vor allem auf einen erwarteten technologischen Wandel in LEMs wichtigsten Markt in den USA zurückzuführen ist.

Der Umsatz im Geschäft umweltfreundliche Automobile stieg um 41%. LEM erzielte in allen Regionen ein starkes Wachstum. Dennoch war das Wachstum tiefer als erwartet. Verzögerungen bei Produkteinführungen von Kunden und gewisse Verringerung der staatlichen Subventionen für umweltfreundliche Automobile in China hemmten das Wachstum. Die zunehmende Attraktivität des Marktes lockt aber neue Konkurrenten wie Systemintegratoren oder Halbleiterhersteller an. Dies führte zu einem erhöhten Wettbewerb und Preisdruck.

Ausblick

LEM sieht in seinen wichtigsten Regionen ermutigende Wirtschaftssignale und beobachtet eine verstärkte Investitionstätigkeit seiner Kunden. Daher erwartet das Management eine positive Dynamik im Industriesegment. Das Wachstum im Geschäft umweltfreundliche Automobile wird sich voraussichtlich fortsetzen. Wiederum plant das Unternehmen eine hohe Zahl von Produkteinführungen und laufende Investitionen in Produktionskapazitäten für neue Produkte. Obwohl sich die Wechselkurssituation beruhigt hat, bleibt der starke Schweizer Franken eine Herausforderung für LEM. Die Anpassung der globalen Organisation bleibt somit ein wichtiges Thema.

LEM - At the heart of power electronics

LEM ist Marktführer für innovative und hochwertige Lösungen zur Messung elektrischer Parameter. Unsere Kernprodukte - Strom- und Spannungswandler - kommen bei einer breiten Palette von Anwendungen in den Bereichen Antrieb & Schweissen, erneuerbare Energien & Stromversorgung, Traktion, Hochpräzision sowie konventionelle und umweltfreundliche Automobile zum Einsatz. Die Strategie von LEM beruht darauf, die Stärken seines Kerngeschäfts voll auszuschöpfen und mit neuen Anwendungen zusätzliche Marktanteile zu gewinnen. LEM ist ein mittelständisches globales Unternehmen mit ca. 1'450 Mitarbeitenden weltweit. Das Unternehmen verfügt über Produktionsstätten in Genf (Schweiz), Peking (China), Sofia (Bulgarien) und Tokyo (Japan), und ein spezialisiertes F&E Center in Lyon (Frankreich). Zusammen mit den regionalen Vertriebsstellen nahe bei den Standorten der Kunden kann das Unternehmen einen weltweit lückenlosen Service anbieten. LEM ist seit 1986 an der SIX Swiss Exchange kotiert und hat das Tickersymbol LEHN.

(www.lem.com: http://www.lem.com/)

Anhang:

Kennzahlen

In CHF Millionen 2015/16 2016/17 Change Auftragseingang Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q4 - Q4 Q4 - Q3 Industriesegment 50,9 52,8 53,2 50,8 52,7 53,5 55,4 58,1 +14,4% +4,8% Automobilsegment 10,0 13,3 14,1 11,5 12,5 13,6 12,3 13,0 +13,4% +6,5% LEM insgesamt 60,9 66,0 67,3 62,3 65,2 67,1 67,7 71,2 +14,2% +5,1% Book-to-bill ratio Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q4 - Q4 Q4 - Q3 Industriesegment 0,98 0,91 0,98 1,00 0,96 1,03 1,06 1,06 +5,9% +0,6% Automobilsegment 1,06 1,12 1,08 0,96 1,05 1,00 0,97 1,09 +13,6% +11,7% LEM insgesamt 0,99 0,94 1,00 0,99 0,97 1,02 1,04 1,07 +7,3% +2,6% Umsatz Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q4 - Q4 Q4 - Q3 Industriesegment 52,1 58,2 54,2 50,7 54,9 52,1 52,5 54,8 +8,0% +4,2% Automobilsegment 9,4 11,8 13,0 12,0 12,0 13,6 12,6 12,0 -0,2% -4,7% LEM insgesamt 61,5 70,0 67,2 62,7 66,9 65,7 65,1 66,8 +6,4% +2,5% EBIT Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q4 - Q4 Q4 - Q3 Industriesegment 9,2 12,1 12,5 9,3 10,6 10,4 11,4 11,5 +23,8% +1,0% Automobilsegment 1,4 2,3 3,3 3,0 2,8 3,7 2,7 2,6 -13,3% -5,6% LEM insgesamt 10,5 14,4 15,8 12,3 13,4 14,1 14,1 14,1 +14,8% -0,3%

Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung