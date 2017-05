Mit 320 Mitarbeitern und 140 Mio. Euro Umsatz ist die in Abstatt bei Heilbronn beheimatete Münzing Chemie eines der knapp 2.000 mittelständischen Chemieunternehmen in Deutschland. Das 1830 gegründete Familienunternehmen produziert in Heilbronn und an weiteren Standorten in Deutschland, USA und China Additive - Entschäumer, Dispergiermittel, Wachse und andere. Neben der Formulierung entwickelt und synthetisiert der Hersteller seine Produkte in eigenen Reaktoren. Die Instandhaltung hat der Hersteller bereits 2009 an den Industriedienstleister Bilfinger ausgelagert und dabei gute Erfahrungen gemacht: "Es ging uns nie darum, nur Kosten zu sparen, sondern die Effizienz der Instandhaltung und unserer Anlagen zu steigern", erläutert Dr. Michael Münzing, Geschäftsführer der Münzing Chemie, die Gründe für das Outsourcing und ergänzt: "Seit Bilfinger unseren Maintenance-Bereich übernommen hat, ist die Effizienz unserer Anlagen deutlich gestiegen."

Digitalisierung von Engineering und Betriebsphase

Gemeinsam mit dem Dienstleister setzt der Additiv-Hersteller nun ein Digitalisierungs-Projekt um, mit dem die Anlage über ihren kompletten Lebenszyklus - vom Engineering bis zur Außerbetriebnahme - erfasst werden soll. Der Hersteller verspricht sich dadurch nicht nur weitere Verbesserungen in der Instandhaltung, sondern auch zusätzliche Potenziale, um die Anlageneffizienz und -verfügbarkeit zu steigern und gleichzeitig die gesetzlichen und betrieblichen Dokumentationspflichten zu erfüllen. Denn "Optimierung fängt schon beim Engineering an", ist Produktionsleiter Dr. Andreas Heidbreder überzeugt.

Als Basis für das Projekt hat Bilfinger eine neue MMO-Plattform entwickelt, über die Daten aus dem Engineering, der Leittechnik und der Sensoren mit Informationen zur Instandhaltung kombiniert und über Cloud-Services ausgewertet werden. "MMO" steht dabei für "Maintenance, Modifications & Operations" und bezeichnet gleichzeitig eines der beiden Geschäftsfelder, die der Mannheimer Industriedienstleister mit seiner im März vorgestellten strategischen Neuausrichtung verfolgt. Um die Grundlagen für das Digitalisierungsprojekt zu legen, hat Bilfinger im zweiten Geschäftsfeld "Engineering & Technologies" die Position des Chief Digital Officers geschaffen, die im März mit Franz Braun besetzt wurde. Braun, der zuvor Vorsitzender der Geschäftsführung ...

