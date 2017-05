Die Aktie von Bayer ist erst kürzlich über einen äußerst wichtigen Widerstand ausgebrochen und erreichte in den letzten Tagen weitere markante Hürden - Die Abwärtsdynamik hat sich zuletzt merklich abgeschwächt, weshalb lieber ein paar Gewinne mitgenommen werden sollten.

Übergeordnet ist das Chartbild jedoch als durchaus positiv einzuordnen, seit den Tiefständen aus der zweiten Jahreshälfte 2016 konnte Bayer bereits über 50 Prozent der vorherigen Abwärtsstrecke wieder aufarbeiten, ist jedoch im Bereich von 118,00 Euro an das Widerstandsbollwerk aus Dezember 2015 gestoßen. Die Abschwächung der Aufwärtsdynamik könnte seitens der Marktteilnehmer nun für einen kurzfristigen Pullback genutzt werden, weshalb Long investierte Marktteilnehmer jetzt auch ein paar Gewinne einstreichen dürfen. Ebenso kommt auch eine Teilauflösung der Long-Positionen seit dem Ausbruch über das Niveau von 108,00 Euro in Betracht, der alte Stop sollte jetzt bis knapp an diese Marke herangezogen werden. Frische Kaufgelegenheiten ergeben sich am gleitenden Durchschnitt EMA 50, der sich derweil bei grob 110,00 ...

