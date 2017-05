Die britische Investmentbank HSBC hat BMW von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 75 auf 85 Euro angehoben. Für die Aktie des Autobauers seien in den kommenden Monaten keine negativen Kurstreiber in Sicht, schrieb Analyst Horst Schneider in einer Studie vom Dienstag. Vielmehr dürfte der Autobauer kurzfristig für positive Nachrichten sorgen, etwa mit den Zahlen für das zweite Quartal. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (Ebit) für 2017 und 2018./ajx/edh

AFA0001 2017-05-23/08:13

ISIN: DE0005190003