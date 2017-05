Vonovia ist in 2016 weiterhin gewachsen. Nun fährt das DAX-Unternehmen eine Investitions-Offensive. Die Aktie befindet sich zudem im Trendkanal. Für risikofreudige Anleger stellen wir ein Faktor-Zertifikat Long auf Vonovia vor.

Auf Grundlage einer erfolgreichen Entwicklung im vergangenen Geschäftsjahr plant Vonovia für 2017 hohe Investitionen. "Es ist uns im vergangenen Jahr gelungen, unsere Bestände noch effizienter zu bewirtschaften. Gleichzeitig entfalten unsere Investitionen in Modernisierung und Neubau sowie unser aktives Portfolio-Management ihre Wirkung. Unsere Immobilien liegen heute fast ausschließlich in Regionen mit sehr guten Entwicklungsperspektiven", konkretisierte Vorstandschef Rolf Buch. Anfang des Jahres startete das Unternehmen sein Investitionsprogramm in Milliardenhöhe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...