Original-Research: CR Capital Real Estate AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu CR Capital Real Estate AG Unternehmen: CR Capital Real Estate AG ISIN: DE000A0WQ53 Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 23.05.2017 Kursziel: 2,80 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu CR Capital Real Estate AG (ISIN: DE000A0WMQ53) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 2,80. Zusammenfassung: Die Jahresergebnisse haben unsere Prognosen insgesamt übertroffen. Dank der erfolgreichen Übergabe des Projekts in Berlin-Köpenick stiegen die Umsätze rund um 95% J/J auf EUR17,5 Mio. (FBe: EUR17,0 Mio.). Dies führte zu einer Verbesserung des Bruttogewinns auf EUR1,5 Mio. (2015: EUR-0,1 Mio.). Das Unternehmen meldete ein EBIT in Höhe von EUR2,4 Mio., das durch Neubewertungen der Finanzanlagen gesteigert wurde. CR Capital erwirtschaftete letztes Jahr einen Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von EUR2 Mio. und ist mit seiner Leipzig-Pipeline gut positioniert für ein erfolgreiches 2017. Unser aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiter einen Wert von EUR2,80 je Aktie. Unsere Empfehlung bleibt Kaufen. First Berlin Equity Research has published a research update on CR Capital Real Estate AG (ISIN: DE000A0WMQ53). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 2.80 price target. Abstract: Full year results were broadly ahead of our forecasts. Revenues rose some 95% Y/Y to EUR17.5m (FBe: EUR17m), thanks to the successful handover of the Berlin-Köpenick project. This drove an improvement in gross profit to EUR1.5m (2015: EUR-0.1m). The company reported EBIT of EUR2.4m, which was boosted by revaluation gains on financial assets held. CR Capital generated some EUR2m in operating cash flow for the year and is well positioned for a strong 2017 with its Leipzig pipeline. Our updated valuation model yields still yields a value of EUR2.80 per share. Our rating remains Buy. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15221.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

