TLG Immobilien will sich die wiederbelebte und in Windeseile auf Größe gebrachte WCM Beteiligungs und Grundbesitz AG einverleiben: Je 5,75 WCM-Aktien will man eine TLG-Aktie geben. Damit wäre TLG bereit, gegenüber dem pro forma (EPRA) Nettovermögenswert je WCM-Aktie einen Aufschlag von 17,8 % zu zahlen. Der WCM-Großaktionär DIC OF Re 2 GmbH, Karl Ehlerding, WCM-Vorstandschef Stavros Efremidis und andere Aktionäre haben bereits Verpflichtungen bezüglich ihrer Anteile abgegeben. In der Summe wurden TLG damit schon im Vorfeld mehr als 50 % an WCM zugesichert. Man verspricht sich von dem Zusammenschluss ein Kosten-Synergie-Potenzial bei Vollumsetzung von ca. 5 Mio. € pro Jahr. Das reißt nicht vom Hocker. Aber: Die beiden Player passen gut zueinander und dürften kombiniert auf ein Portfolio-Volumen von ca. 3 Mrd. € kommen.br/>

Dies ist ein Ausschnitt aus dem Frankfurter Börsenbrief Nr. 20 vom 20.05.2017.br/>

Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info