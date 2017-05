Eigentlich sind die Gewinne bei Boeing in den letzten beiden Jahren gefallen. Dass diese Aktie trotzen weit höher notiert als in den Jahren zuvor und damit vom Kurs/Gewinn-Verhältnis immer teurer wird, basiert bereits auf der Hoffnung, dass die Trump-Administration dafür sorgen wird, dass die US-Unternehmen in Zukunft ihre Schäfchen schon ins Trockene bringen.

