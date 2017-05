Vergiss die doofen Videofilter! Google von Alphabet (WKN:A14Y6H) überspringt die Spielerei und konzentriert sich auf die Funktion.



Der meteoritenhafte Aufstieg von Snap liegt zu einem großen Teil an den Live-Video-Filtern, oder auch Linsen genannt, bei denen verschiedene visuelle Effekte in Echtzeit übereinander gelegt werden. Das ist allerdings nur eine von vielen Funktionen, die der größere Konkurrent Facebook schon kopiert hat. Vor kurzem veröffentlichte das Unternehmen seine Camera Effects Platform, was einen großen Vorstoß im Bereich erweiterte Realität darstellt. Somit wird Facebook zusätzlich zu seinen Bemühungen im Bereich virtuelle Realität sich jetzt auch diesem Bereich zuwenden. Selbst Apple (WKN:865985) macht mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...