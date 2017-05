Singapur (ots) - Performance Motors Limited (PML), Vertriebshändler für BMW-Personenwagen und -Motorräder in Singapur, hat eine neue mobile Point-of-Sale-Technologie eingeführt, die von Wirecard, dem führenden Unternehmen für Zahlungs- und Internettechnologie, konzipiert wurde. Diese Technologie, die erste ihrer Art für die Automobilindustrie in Singapur, ermöglicht schnelle kontaktlose Zahlungstransaktionen und ist Visa- und Mastercard-zertifiziert.



Ein Kunde, der das BMW Service Zentrum aufsucht, hat ab jetzt die Möglichkeit, mit dem mPOS-Gerät direkt beim Customer Service Advisor (CSA) für Dienstleistungen zu bezahlen, ohne an den Kassenschalter gehen zu müssen. E-Quittungen können daraufhin direkt per E-Mail an den Kunden verschickt oder sofort über den mobilen Drucker des CSA ausgedruckt werden. Dieses Verfahren erweitert die Möglichkeiten, mit Kunden ins Gespräch zu kommen, reduziert Wartezeiten und fördert den schnelleren Umschlag von Transaktionen.



"Durch die mPOS-Lösung von Wirecard kommen unsere Kunden in den Genuss einfacher und schneller Zahlungsprozesse, dadurch haben sie mehr Zeit, sich mit unseren Customer Service Advisors auszutauschen. Dies ist Teil unseres kontinuierlichen Bestrebens, durch die Nutzung neuester Technologien und Lösungen in unseren BWM Service Zentren und Ausstellungsräumen für branchenführende Kundenerlebnisse zu sorgen", sagte Horst Herdtle, Managing Director von Performance Motors Limited.



"Wir freuen uns sehr, mit Performance Motors Limited als erstem großem Kfz-Händler in Singapur zusammenzuarbeiten, um den Kunden vor Ort mPOS-Zahlungen zu bieten. Angesichts der Anwenderfreundlichkeit und der daraus folgenden Zeitersparnisse sind wir überzeugt, dass diese Technologie das Gesamterlebnis für PML-Kunden verbessern wird", sagte Jeffry Ho, Regional Managing Director bei Wirecard.



Wirecard mPOS erfüllt Visas und Mastercards Vorgaben für die kontaktlose Zahlungsabwicklung in Singapur: Alle Händler, die Zahlungen von diesen Zahlungsnetzwerken akzeptieren, müssen bis Ende 2019 kontaktloses Bezahlen als Standard eingerichtet haben. Wirecards mPOS-App und -Portal sind in der Lage, eine elektronische Unterschrift zu erfassen, so dass der Händler sich keine Unterschrift auf einem Papierbeleg mehr geben zu lassen braucht.



Über Wirecard:



Die Wirecard AG ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie uns auf Twitter @wirecard.



Über Performance Motor Limited:



Performance Motors Limited (PML) ist Mitglied der Sime Darby Group und seit 1979 Vertragshändler für BMW-Personenwagen und BMW-Motorräder in Singapur. In PMLs 30-jähriger Geschichte im Luxussegment hat die Firma diverse Auszeichnungen für überragende Verkaufsergebnisse und Serviceleistungen erhalten.



OTS: Wirecard AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/15202 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_15202.rss2 ISIN: DE0007472060



Pressekontakt: Wirecard-Medienkontakt:



Wirecard AG Jana Tilz Tel.: +49 (0) 89 4424 1363 E-Mail: jana.tilz@wirecard.com



PML-Medienkontakt:



Public Relations Belinda Bay E-Mail: belinda.bay@simedarby.com.sg



Public Relations Kenny Chong Tel: (+65) 6319 0268 E-Mail: kenny.chong.kafui@simedarby.com.sg