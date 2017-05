Kleine, feine Messe mit Kuschelfaktor - die diesjährigen Aussteller hatten sich aus der letztjährigen Messe lernend, auf eine etwas kleinere SMT Hybrid Packaging 2017 eingestellt.

Tatsächlich waren laut Veranstalter Mesago Messe Frankfurt die Aussteller- und Besucherzahl sowie die Ausstellungsfläche gleichauf zum Vorjahr. In Zahlen ausgedrückt: 420 internationale Aussteller mit 32 vertretenen Firmen gaben sich auf einer Ausstellungsfläche von 26.200 m² für rund 15.000 Fachbesucher ein Stelldichein. Höher als im Vorjahr war das Interesse am begleitenden Kongress, der sich dieses Jahr der stark aufkommenden Systemintegrationstechnologie widmete und die Randbedingungen und Grenzen des Einsatzes von Consumer-Packages für Automobil- und Luftfahrt-Anwendungen aufzeigte. Waren es im Vorjahr noch 225 Kongressteilnehmer, die den Trends und Anforderungen rund um Industrie 4.0 lauschten, so meldeten sich dieses Jahr 259 Interessierte an. Auch die traditionelle Live-Fertigungslinie "Future Packaging" mit dem Motto "… And Hardware For All" erfreute sich regen Publikumszuspruchs.

Erfreuliche Resonanz mit erhobenem Zeigefinger

Hinsichtlich der Qualität der Fachbesucher waren sich die meisten Aussteller einig: die war gut und manchmal sogar ertragreich. So ließen sich in gewohnter Manier interessante neue Kontakte, national und international knüpfen und mit kompetenten Entscheidungsträgern fundierte Fachgespräche führen. Vereinzelt kam es gar zu Vertragsabschlüssen, wie etwa bei Fuji Machine Europe. Der Bestückautomaten-Hersteller konnte alle ausgestellten Anlagen vom Stand weg verkaufen, unter anderem an Rafi und Miele. Gut besucht zeigte sich auch der Gemeinschaftsstand des Bayrischen Landesclusters Mechatronik und Automation, der sich erstmals auf der SMT-Messe präsentierte. "Wir haben erstmals teilgenommen und waren von der Resonanz positiv überrascht. In Nürnberg erreichen wir andere Zielgruppen, die Messe ist übersichtlich und kompakt", freut sich Tom Weber, Manager des Clusters Mechatronik + Automation.

Die meisten Aussteller berichteten über ein quasi verändertes ...

