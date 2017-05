Zug (ots) - Lexinta gibt die Einführung seines europaweit ausgewählten Visaprogrammes in seine Family Office-Produktpalette in Asien bekannt. Das Visaprogramm konzentriert sich auf die Länder, bei welchen Lexinta davon überzeugt ist, ihren Kunden die günstigsten Visa-Bedingungen und qualifizierte Immobilien-Investitionsmöglichkeiten anbieten zu können. Ermöglicht wird dies durch enge Zusammenarbeit mit ausgesuchten professionellen Partnern in den jeweiligen Ländern.



Lexinta bietet mit dem European Select Visa-Programm ihren vermögenden Kunden, die Möglichkeit einen ständigen Wohnsitz oder eine Staatsbürgerschaft zu erhalten sofern die gewissen länderspezifischen Kriterien erfüllt werden.



Bismark Badilla; Präsident von Lexinta kommentiert. "Mit dem European Select Visa-Programm untermauern wir die Verbundenheit zu unseren asiatischen Kunden und freuen uns, sie und nachfolgende Generation zu unterstützen".



Über Lexinta AG



Lexinta ist eine unabhängige globale Vermögensverwaltungsfirma im Privatbesitz. Lexinta AG ist inkorporiert als Aktiengesellschaft mit Handelsregisternummer CH-170.3.035.396-3 und der Sitz befindet sich an der Bahnhofstrasse 23, 6300 Zug, Schweiz. Lexinta AG ist lizenziert als Asset-Management-Unternehmen und Finanzvermittler, nach Schweizer Recht. Zudem ist Lexinta AG ein Mitglied der FINMA anerkannten Self-Regulatory Organisation's (SRO's) PolyReg (www.polyreg.ch) und PolyAsset (www.polyasset.ch).



Weitere Informationen über Lexinta AG finden Sie hier: www.lexinta.com



OTS: Lexinta AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/121056 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_121056.rss2



Pressekontakt: Nadia Hunziker Lexinta AG Zurich Branch +41 41 544 83 89 public-relations@lexinta.com