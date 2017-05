Bonn - Impulse von der Konjunkturseite blieben auch gestern aus, so die Analysten von Postbank Research. Gleichwohl hätten die deutschen Kapitalmarktzinsen ihren jüngsten Aufwärtstrend fortgesetzt, was für ein gestiegenes Grundvertrauen in die ökonomische und politische Stabilität des Euroraums spreche. Die Rendite 10-jähriger Bunds sei um 2 Basispunkte auf 0,40% gestiegen. Die Renditen 2- und 5-jähriger Bundesanleihen seien um jeweils 1 Basispunkt auf -0,68% bzw. -0,34% geklettert. In den USA habe sich die 10-jährige Treasury-Rendite um 1 Basispunkt auf 2,25% erhöht. (23.05.2017/alc/a/a)

