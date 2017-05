Expertenmeinung



Dividendenrendite schlägt Zins



Die Dividendenrendite vieler Unternehmen liegt deutlich über dem Zinsniveau sicherer Anlagen. So lag die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen in Deutschland zuletzt bei 0,3 Prozent, französische Papiere bringen 0,8 und britische knapp über ein Prozent. Dagegen beträgt die Dividendenrendite von Aktien aus dem MSCI Europe im Durchschnitt 3,3 Prozent, errechnet der Guide to the Markets von J.P. Morgan Asset Management.

Den höchsten Wert erzielen Aktien aus der Energiebranche mit 6,0 Prozent. Dahinter folgen die Sektoren Versorger (4,9 Prozent) und Telekom (4,7 Prozent). Finanztitel kommen auf immerhin 4,1 Prozent und Aktien aus dem Gesundheitssektor auf 2,9 Prozent.

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund

Anteilklasse A (div) - EUR

WKN A0RBX2

Wesentliche Anlegerinformationen

JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund

Anteilklasse A (inc) - EUR

WKN A2AN87

Wesentliche Anlegerinformationen

