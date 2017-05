An der Generalversammlung am 13. Juni will das Gremium von den Aktionären ermächtigt werden, bis zum 12. Juni 2019 das Aktienkapital nominal um maximal 37,8 Mio CHF erhöhen zu dürfen, um potenzielle Akquisitionen zu finanzieren, wie das Klinik- und Hotelunternehmen am Dienstag mitteilt. Neben den üblichen Traktanden schlage ...

