Liebe Trader,

Seit den Verlaufstiefs von 21,51 Euro aus Februar 2016 herrscht in der Aktie der Aareal Bank wieder ein übergeordneter Aufwärtstrend und brachte die Kursnotierungen bis Anfang dieses Jahres bereits auf ein Zwischenhoch von 38,95 Euro aufwärts. Aber genau dieses Niveau begrenzt seither ein Weiterkommen des Wertpapieres - zwischendurch kam es sogar zu einem Rücksetzer bis April dieses Jahres zurück auf den gleitenden Durchschnitt EMA 200. Von dort aus erholte sich das Wertpapier wieder recht schnell und attackiert nun seine Jahreshochs mit entsprechenden Druckaufbau dahinter. Ein Ausbruch darüber dürfte schließlich bis an die Jahreshochs aus 2015 weiter aufwärts führen und macht ein Long-Engagement auf aktuellem Kursniveau durchaus interessant.

Long-Chance:

Noch müssen sich Markteilnehmer ein klein wenig gedulden, ehe die Aareal Bank-Aktie mindestens über das Kursniveau von 38,70 Euro ausbricht, denn erst dann steigt die Wahrscheinlichkeit auf eine fortgesetzte Rally bis an die Jahreshochs aus 2015 bei 41,60 Euro merklich an und kann für ein Long-Investment herangezogen werden. Die Verlustbegrenzung sollte sich noch im Bereich von grob 36,70 Euro aufhalten, sobald die Aktie nach oben ausgebrochen ist. Ein Rückfall unter den gleitenden Durchschnitt EMA 50 müsste als ernsthaftes Warnzeichen interpretiert werden, ein Test der seit Februar 2016 bestehenden Trendlinie muss entsprechend in Kauf genommen werden. Größere Verkaufssignale entstehen aber erst bei einem Rücksetzer unter die 200-Tage Durchschnittslinie bei derzeit 34,08 Euro und dürften anschließend Abgaben auf rund 30,00 Euro bereithalten.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 38,70 Euro

Kursziel: 40,00 / 41,60 Euro

Stopp: < 36,70 Euro

Risikogröße pro CFD: 2,00 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Aareal Bank AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 37,96 Euro; 09:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

