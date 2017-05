Mailand, Italien (ots/PRNewswire) -



Things Mobile wird Millionen von Geräten in aller Welt vernetzen - sogar ohne WLAN



Things Mobile, der globale Mobilfunkbetreiber mit Schwerpunkt auf dem Internet of Things, ist der brillante Einfall von Manuel Zanella, der mit seinen Unternehmen Zeromobile und ChatSim - der SIM-Karte für unbeschränkte Gratis-Chats mit WhatsApp und anderen Instant-Messaging-Apps - jahrzehntelange Erfahrung im internationalen Roaming und im Telekommunikationsmarkt sammeln konnte.Bei ChatSim hält Zeromobile die Aktienmehrheit und die anderen Hauptpartner sind Angelsim Sarl und Juan de la Coba - von denen der erste bereits in ChatSim investiert hat und der andere der Mitgründer von ChatSim ist.



Things Mobile ist die Evolution im Bereich des Datenaustauschs: "Things Mobile wurde mit einem wesentlichen Ziel im Hinterkopf entwickelt: die Technologie von Dingen, die mit dem Internet vernetzt sind, zu aktualisieren, sie benutzerfreundlicher, schneller und praktischer zu machen. Da die meisten Geräte nur sehr wenige Kilobytes austauschen, garantiert unser Tarif sehr geringe Verbindungsgebühren und keine Verwaltungskosten für Geräte", betont Manuel Zanella.



Der Tarif und die einmaligen technischen Eigenschaften der SIM-Karte machen Things Mobile zum erschwinglichsten wettbewerbsfähigen und verlässlichen IoT-Betreiber auf den internationalen Märkten. Es ermöglicht die Vernetzung mit IoT-Produkten in aller Welt sowie deren Verwaltung und das zu einem sehr konkurrenzfähigen Tarif von 0,10 EUR/MBit in den wichtigsten Ländern der Welt. Die drahtlose Verbindung von Things Mobile funktioniert überall, auch ohne WLAN.



Die Things Mobile SIM-Karte garantiert eine Datenverbindung mit Einsparungen von mehr als 50 % gegenüber herkömmlichen Mobilnetzbetreibern, dank Vereinbarungen mit mehr als 250 anerkannten Partnern in über 165 Ländern rund um die Welt, und bietet die beste Verbindung, Abdeckung und Qualität.



Es ist die neue globale IoT-Lösung, die eine drahtlose Verbindung rund um die Welt ohne jegliche Start- oder Festkosten garantiert. Sie funktioniert mit Multi-Netzwerk-Konnektivität. Diese innovative SIM-Karte für IoT-Geräte unterstützt Kunden auf sämtlichen Netzen: 2G, 3G und 4G LTE



