Der Schweizer Uhrenkonzern Swatch Group (ISIN: CH0012255151) will für das abgelaufene Jahr 2016 eine Dividende in Höhe von 6,75 Franken (ca. 6,19 Euro) je Inhaberaktie ausbezahlen. Damit wird die Dividende im Vergleich zum Vorjahr (7,50 Franken) um 10 Prozent gekürzt. Über den Vorschlag stimmen die Aktionäre auf der heutigen Generalversammlung in Grenchen in der Schweiz ab. Die Auszahlung der Dividende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...