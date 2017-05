Bern - Immer mehr Schulen statten ihre Schüler mit Notebooks oder Tablets aus, immer mehr Lehrmittel sind ausschliesslich digital erhältlich. In Zusammenarbeit mit Schweizer Schulen erweitert Swisscom darum ihr Angebot "Schulen ans Internet" massiv - und ermöglicht ganz neue Formen des Lernens.

Vor 15 Jahren lancierte Swisscom "Schulen ans Internet": Bis heute profitieren damit fast sämtliche Schweizer Schulhäuser von einem kostenlosen und sicheren Internetzugang. Er garantiert, dass Schülerinnen und Schüler sich von Cyber-Kriminalität und verstörenden Inhalten geschützt im Netz bewegen können. Doch nun stehen die Schulen vor neuen Herausforderungen. Das Internet dient nicht mehr nur als Anschauungsobjekt, sondern immer häufiger auch als Arbeitsfeld. Ganze Unterrichtsmodule sind rein digital verfügbar. Schüler und Lehrer nutzen zudem das Netz zur Recherche, zur Kommunikation und zur Ablage von Dokumenten. Alles das geschieht uneinheitlich. So werden heute Zeugnisse und andere vertrauliche Daten mangels Alternativen häufig bei Anbietern gehalten, die ihre Server in den USA betreiben. Swisscom hat darum "Schulen ans Internet" weiterentwickelt und bietet ab sofort den Schulen alles an, damit sie ihren Unterricht, ihre Kommunikation, so wie die Datenhaltung vollständig digitalisieren und sicher betreiben können.

Massiv höhere Geschwindigkeit, digitales Aufgabenbüchlein

Neu stehen den Schulen kostenlos bis zu 500 Mbit/s oder die maximal an Ort verfügbare Geschwindigkeit zur Verfügung: Bis 2021 erschliesst Swisscom alle Schweizer Gemeinden ...

