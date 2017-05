Aktie im Fokus - Allianz

Die Aktien der Allianz bildeten am 06. Juli 2016 ein Verlaufstief bei 118,35 Euro aus. Danach zogen sie kräftig an und erreichten am 03. Mai 2017 ein Zwischenhoch von 177,80 Euro. Ausgehend von dieser charttechnischen Lage, könnten sich nun weitere Kursziel auf der Oberseite bei 191,80 Euro, 200,50 Euro und 214,50 Euro finden.

Die nächsten Unterstützungen könnten die Bären zur Kurszielbestimmung nutzen. Diese lägen bei 163,75 Euro, 155,10 Euro, 148,10 Euro und 141,10 Euro bereit. Die Analysten der HSBC geben in ihrer aktuellen Analyse ein Kursziel von 184,00 Euro an. Das Kursziel liegt zwischen dem Verlaufshoch von 177,80 Euro und einer technisch ermittelten Projektion von 191,80 Euro.

