Herzogenrath - Leerverkäufer UBS Asset Management (UK) Ltd hebt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der AIXTRON SE weiter kräftig an: Die Short-Attacke der Leerverkäufer von UBS Asset Management (UK) Ltd auf die Aktien des Aachener Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) hält an.

Den vollständigen Artikel lesen ...