In seiner wöchentlichen Sendung blickt Jochen Kauper vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR auf die aktuellen Entwicklungen im Autosektor. Im Fokus stehen diesmal Daimler, Geely, Paragon, SLM Solutions, Voxeljet, Karsch und Borussia Dortmund. Der BVB hatte sich am Wochenende den direkten Einzug in die nächste Champions League-Saison gesichert. Der Experte geht im Gespräch mit Moderatorin Cornelia Eidloth auf die aktuellen Entwicklungen bei den besprochenen Unternehmen ein und verrät, ob er die Aktien für kaufenswert hält.