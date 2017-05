FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Pfeiffer Vacuum sollten am Dienstag angesichts der wegen der Übernahmebemühungen des Konkurrenten Busch richtungweisenden Hauptversammlung im Blick behalten werden. Auf dem Aktionärstreffen wird vor allem die Offerte der familiengeführten Busch-Gruppe Thema sein. Losgehen soll es um 14 Uhr. Der im TecDax notierte Vakuumpumpenhersteller hatte zuletzt ein aufgebessertes Angebot von Busch als zu niedrig zurückgewiesen. Busch bietet 110 Euro je Aktie. Zudem sollen die Anleger die Dividende von 3,60 Euro behalten dürfen.

Busch, der knapp 30 Prozent an Pfeiffer hält, will auf der Hauptversammlung eine offene Aussprache. Zudem trachtet das Unternehmen nach dem Vorsitz im Aufsichtsrat. Pfeiffer strebt indes eine hohe Aktionärspräsenz an, um für den eigenen Standpunkt Rückendeckung zu erhalten.

Im Januar hatte Busch zunächst ein Übernahmeangebot für 96,20 Euro je Aktie angekündigt. Für die Pfeiffer-Aktien ging es seither steil nach oben. Mitte Mai erreichten sie bei ein Rekordhoch bei 125,70 Euro. Zwar bröckelte der Kurs zuletzt wieder etwas ab. Das Plus seit der Busch-Offerte im Januar summiert sich aber immer noch auf rund ein Drittel. An diesem Dienstagvormittag traten die Papiere bei 123,25 Euro nahezu auf der Stelle./mis/nas/fbr

ISIN DE0006916604

