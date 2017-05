Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-05-23 / 10:25 *Amazon Channels starten in Deutschland und Österreich:* *"Fix&Foxi" ist einer von über 25 neuen Channels, die jetzt für Amazon Prime-Mitglieder verfügbar sind - individuell, flexibel und ohne zusätzlichen Vertrag* _Amazon Prime-Mitglieder können jetzt eine Vielzahl von Channels ,à la carte' zu ihrer Amazon Prime Video-Mitgliedschaft hinzufügen -darunter Fix&Foxi und mehr als 25 weitere._ _Fix&Foxi steht ab sofort im individuellen Abonnement für 4,99EUR pro Monat zur Verfügung - flexibel ohne Paketbindung, überall und jederzeit über die Amazon Prime Video App._ *München, 23. Mai 2017*-Amazon gibt heute den Start von Amazon Channels in Deutschland und Österreich bekannt. Amazon Channels ermöglicht es Amazon Prime-Mitgliedern, Channel-Abonnements für eine geringe monatliche Gebühr zu ihrer Mitgliedschaft hinzuzubuchen - individuell, flexibel ohne Paketbindung und ohne langfristigen Vertrag. Kunden können abonnierte Channels monatlich kündigen. Amazon Prime-Mitglieder stehen ab sofort Channels wie der Edutainment Kinderkanal "Fix&Foxi" sowie eine Reihe an weiteren Genre-Channels zur Verfügung. Amazon Prime-Mitglieder können das Angebot 14 Tage lang kostenlos testen und über die Prime Video App ansehen, die auf Smart TVs, mobilen Geräten wie Tablet und Smartphones, Amazon Fire TV, Fire TV Stick verfügbar ist, oder online unter amazon.de/channels abrufen. Fix&Foxi bietet Spaß für die ganze Familie mit Filmen und Kinderserien. Der On-Demand-Channel ist brandneu und à la carte verfügbar - also paketunabhängig. Um Fix&Foxi zu abonnieren, genügt ein Klick auf Start und schon können Kunden das Programm genießen, ganz ohne aufwändige Installation. "Zum ersten Mal können Amazon Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich Channels abrufen, ohne ein Paket zu buchen oder einen langfristigen Vertrag abschließen zu müssen. So zahlen sie nur für das, was sie auch wirklich sehen wollen", sagt Alex Green, Managing Director von Amazon Channels Europa. "Von Live-Sport bis Kinderfernsehen, von Arthouse über Filmklassiker, bis zu beliebten TV-Serien - Amazon Channels ermöglicht Kunden, genau das auszuwählen, was sie sehen wollen. Heute ist erst Tag eins, das Angebot wird stetig ausgebaut." Armin Schnell, Executive Vice President Sales der in München ansässigen Your Family Entertainment AG (YFE), ist begeistert von dem neuen "Fix&Foxi" Channel auf Amazon Prime: "Die YFE ist ein traditionsreiches Medienunternehmen mit starkem Fokus auf qualitativ hochwertigem Kinderprogramm. Wir freuen uns, dass wir mit Amazon einen starken Partner gefunden haben mit dem wir durch den Fix&Foxi Channel den systematischen Ausbau unserer Programme vorantreiben können und diese einem breitem Publikum zur Verfügung stellen können." Amazon Channels ist neu in Deutschland, Österreich und Großbritannien und schon seit einiger Zeit in den USA verfügbar. Dort haben Amazon Prime-Mitglieder Zugriff auf über 100 Channel-Abonnements. Das komplette Angebot von Channels für Amazon Prime-Mitglieder lässt sich über www.amazon.de/channels [1] erkunden; dort können sich Kunden auch für eine 14-tägige Probemitgliedschaft anmelden. Wer noch kein Prime-Mitglied ist, kann sich unter www.amazon.de/prime [2] anmelden oder eine Probemitgliedschaft abschließen. Weitere Informationen zu Amazon Prime Video finden Sie unter amazon.de/av-factsheet Aktuelles zu Amazon Video finden Sie auf Facebook [3], Twitter [4] sowie auf Instagram [5]. *Amazon Video* Das Premium on-Demand-Unterhaltungsangebot von Amazon Video ermöglicht Kunden ihre Lieblingsfilme und -serien dann zu genießen wann sie wollen, wo sie wollen und wie sie wollen. Bei Amazon Video erhalten Kunden: · *Prime Video*: Amazon Prime-Mitglieder genießen unbegrenztes Streaming von über 20.000 Filme und Serienepisoden, inklusive der von der Kritik gefeierten und preisgekrönten Amazon Originals Serien _Transparent, The Man in the High Castle, You Are Wanted, Mozart in the Jungle _und der Kids-Serie _Tumble Leaf_. · *Kaufen oder Leihen*: Zehntausende Titel sind für alle Amazon-Kunden digital zum Leihen oder Kaufen verfügbar, darunter Film-Neuerscheinungen und aktuelle TV-Serie · *Amazon Channels*: Mehr als 25 neue Sender für Prime-Mitglieder, live und on demand - individuell, unabhängig von Bundles und ohne langfristigen Vertrag schon ab 1,99EUR monatlich · *Schneller Zugriff*: Schauen sie augenblicklich was sie wollen, wann sie wollen und wo sie wollen. Mit der Amazon Video App auf Smart-TVs, mobilen Geräten, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, Fire Tablets oder Online. Eine Liste aller kompatiblen Geräte finden Sie unter amazon.de/av-factsheet · *Premium Features*: Amazon Video unterstützt u.a. 4K Ultra HD, High Dynamic Range (HDR) und ermöglicht mit dem Download-Modus, seine Lieblingsinhalte auch unterwegs offline zu genießen, wenn kein W-LAN zur Verfügung steht. Amazon Prime-Mitglieder zahlen nur 69EUR im Jahr oder 8,99EUR im Monat und können sich neben unbegrenztem Streaming auch über kostenlosen Premiumversand von Millionen Artikeln und auf kostenlosen und unbegrenzten Speicherplatz für Fotos im Amazon Cloud Drive sowie auf unbegrenzten Zugriff auf über zwei Millionen Songs mit Prime Music freuen sowie vieles mehr. Jedes neue Mitglied kann Amazon Prime für 30 Tage testen unter amazon.de/prime-video [6]. Weitere Informationen über Amazon Prime Video finden Sie unter amazon.de/av-factsheet [7] *Über Amazon * Amazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf den Kunden statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden, Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken. Kundenrezensionen, 1-Click Shopping, personalisierte Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo und Alexa sind nur einige der Produkte und Services, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat. *Über Your Family Entertainment AG* Die Your Family Entertainment AG mit Sitz in München (kurz: YFE) hat eine langjährige Expertise im TV-Markt. YFE ist Produzent und Lizenzhändler von qualitativ hochwertigen Unterhaltungsprogrammen für Kinder und die ganze Familie. Das Unternehmen verfügt über eine der größten senderunabhängigen Programmbibliotheken für Kinder- und Familienunterhaltung in Europa. Zum Programmstock gehören bekannte und beliebte Serien wie "Enid Blyton", "Fix&Foxi", "Urmel" oder "Altair". Das Unternehmen war Gründungsgesellschafter des ersten deutschen Privatsenders Sat.1 im Jahre 1984, hat zum Aufbau des Kinder-Vormittagsprogramms bei Super RTL beigetragen und ist Gründungsmitglied des Verbandes Privater Rundfunk und Telemedien (VPRT). Seit 2007 betreibt die YFE erfolgreich preisgekrönte Pay-TV-Sender, die im Dezember 2014 in "Fix&Foxi" umbenannt wurden und sich weltweit etabliert haben. Die Sender sind sowohl in der DACH-Region (Deutsch) wie auch in Afrika (Englisch und Französisch), dem Nahen Osten (Arabisch und Englisch) und Amerika (Spanisch und Englisch) verfügbar. Der im September 2012 in Betrieb genommene Free-TV Sender "RiC" ist mittlerweile in 34 Mio. Haushalten der DACH-Region empfangbar. Darüber hinaus betreibt die YFE über 20 Mobil-TV-Sender auf der TV-Plattform von Hutchison 3. Geleitet wird YFE durch den Vorstand Dr. Stefan Piëch (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV). Kontakt: Your Family Entertainment AG Elvira Engmann Tel.: +49 (0)89 / 99 72 71-13 Fax: +49 (0)89 / 99 72 71-91 E-Mail: elvira.engmann@yfe.tv www.yfe.tv [8] www.fixundfoxi.tv [9] www.rictv.de *Für weitere Informationen:* Amazon Video ist die Handelsbezeichnung der Amazon Amazon Deutschland Services GmbH Instant Video Germany GmbH Public Relations (USt-ID: DE 250923069, Marcel-Breuer-Str. 12 Handelsregister München HRB 80807 München 181149), ansässig in der Telefon: 089 35803-530 Domagkstraße 28, 80807 Telefax: 089 35803-481 München E-Mail: presseanfragen@amazon.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Your Family Entertainment AG Schlagwort(e): Entertainment 2017-05-23 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Your Family Entertainment AG Nordendstr. 64 80801 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 997 271-0 Fax: +49 (0)89 997 271-91 E-Mail: ir@yfe.tv Internet: www.yf-e.com ISIN: DE000A161N14 WKN: A161N1 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP-Media 576371 2017-05-23 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=11a4115186b94645b35b851bd8cea4af&application_id=576371&site_id=vwd&application_name=news

