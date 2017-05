WÜRZBURG (dpa-AFX) - Der Würzburger Verpackungsspezialist Va-Q-Tec wächst weiter und hat sowohl den Umsatz als auch die Zahl der Mitarbeiter im ersten Quartal deutlich gesteigert. Das Unternehmen konnte in den ersten drei Monaten dieses Jahres 11,4 Millionen Euro einnehmen. Im Vorjahreszeitraum waren es 8,2 Millionen Euro.

Mit dem um fast 40 Prozent höheren Umsatz gingen allerdings auch höherer Material- und Betriebsaufwand sowie mehr Personalkosten einher. Unterm Strich blieb deshalb nichts hängen. Va-Q-Tec meldete am Dienstag ein Minus von 200 000 Euro (1. Quartal 2016: minus 300 000 Euro). Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) lag bei 2,4 Millionen Euro (1. Quartal 2016: 1,5 Millionen Euro). Geplant ist für 2017 ein Umsatzwachstum von 35 bis 40 Prozent.

Das Unternehmen beschäftigte Ende März 311 Mitarbeiter (1. Quartal 2016: 243 Mitarbeiter). Va-Q-Tec ist eine Ausgründung der Universität Würzburg und macht das Hauptgeschäft mit Transportboxen und Isoliercontainern für die Medizin, die ihre Temperatur ohne Stromversorgung bis zu acht Tage lang konstant halten können.

Im Herbst 2016 war Va-Q-Tec an der Frankfurter Börse gestartet. Der Ausgabepreis lag bei 12,30 Euro. Am Dienstag legte die Aktie von etwa 18,50 Euro am Vortag auf zwischenzeitlich mehr als 20,50 Euro zu./cgl/DP/stb

ISIN DE0006636681

AXC0097 2017-05-23/10:58