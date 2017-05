Das modulare Energiebus-System Podis (Schutzart IP20, IP65) hat das Unternehmen aus Bamberg um eine Variante erweitert, mit "der sich nun größere Lasten als bisher auf einem Flachleitungsabschnitt versorgen lassen", berichtete Vertriebsleiter Frank Woortmann, Leiter Produkt und Branchenmanagement Industrie, am Messestand. Die Anschlusskomponenten sind jetzt sowohl für stärkere Ströme, bis 40 A, geeignet wie auch für den Einsatz an höheren Spannungen, bis 690 V. Bei gleichen Lasten verringert sich der Spannungsfall in Installationen mit besonders großen Kabellängen. Einer der Vorteile dieser flexiblen Stromschiene zur dezentralen Stromverteilung ist nach wie vor die schnelle und sichere Installation durch die Durchdringungskontaktierung ohne Abmanteln der Leitung. "Die Zeiteinsparung gegenüber einer herkömmlichen Verkabelung beträgt etwa 70 Prozent", erklärte Woortmann. Ein weiterer Vorteil ist die UL-Zertifizierung des Energiebussystems für Unternehmen, die in die USA exportieren. Das vermindert das Risiko zur Nacharbeit oder Neuinstallation und verringert die Zeit für die Zulassung. Zum Podis-Systems gehören Einspeise- und Verteilermodule, Wartungsschalter, feste und steckbare Energieabzweige, vorkonfektionierte Kabelsätze und weiteres Zubehör. Bei ...

