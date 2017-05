Gut gelaufen: Aixtron-Calls mit neuen Chancen

Bekanntlich konnten Anleger mit Long-Hebelprodukten auf die Aixtron-Aktie, ISIN: DE000A0WMPJ6, in den vergangenen Wochen sehr hohe prozentuelle Gewinne für sich verbuchen. Allein mit den am 26.4.17 an dieser Stelle präsentierten Call-Optionsscheinen und KO-Calls konnten Anleger bislang Erträge von bis zu 161 Prozent einfahren.

Somit könnten Anleger mit der Markterwartung, dass die Aktie noch Steigerungspotenzial hat, die aber nun zum wiederholten Mal einen Teil der Gewinne mitnehmen wollen, wieder den Umtausch in höher gehebelte Produkte ins Auge fassen. Um die Gewinne zu realisieren, sollte nur ein Teil der Verkaufserlöse der alten Scheine für die Anschaffung der neuen Scheine investiert werden.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 5,50 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Aixtron-Aktie mit Basispreis bei 5,50 Euro, Bewertungstag 13.9.17, BV 1, ISIN: DE000HW2C2T5, wurde beim Aktienkurs von 5,60 Euro mit 0,59 - 0,60 Euro gehandelt.

Kann die Aixtron-Aktie im nächsten Monat die Marke von 6,00 Euro erreichen, dann wird der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,84 Euro (+40 Prozent) ansteigen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 5,128 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Aixtron-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 5,128 Euro, 1, ISIN: DE000DGX8VZ6, wurde beim Aixtron-Kurs von 5,60 Euro mit 0,51 - 0,53 Euro quotiert.

Wenn der Kurs der Aixtron-Aktie auf 6,00 Euro ansteigt, dann wird der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,87 Euro (+64 Prozent) zulegen.

Mini Long mit Basispreis bei 4,03 Euro und SL-Marke bei 4,51 Euro

Das Morgan Stanley-Mini Long-Zertifikat auf die Aixtron-Aktie mit Basispreis bei 4,03 Euro, SL-Marke bei 4,51 Euro, BV 1, ISIN: DE000MF2C986, wurde beim Aixtron-Kurs von 5,60 Euro mit 1,59 - 1,63 Euro quotiert.

Kann die Aixtron-Aktie ihren Höhenflug auf 6,00 Euro fortsetzen, dann wird sich der innere Wert des Mini Long auf 1,97 Euro (+21 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aixtron-Aktien oder von Hebelprodukten auf Aixtron-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de

xt